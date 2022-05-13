Євро та злотий подешевшали: свіжий курс валют в Україні на 13 травня

Долар з кожним днем стає все дорожчим

На ранок п’ятниці, 13 травня, долар в Україні подорожчав як у банках, так і на чорному ринку, тоді як євро та злотий трохи подешевшали. Про це можна судити з нових котирувань на "Мінфіні".

Зазначимо, що середня ціна долара в банках у порівнянні з курсом за вчора піднялася на 5 копійок в частині купівлі і залишилася незмінною в частині продажу. На чорному ринку одразу на 20 копійок подорожчала як покупка, так і продаж.

Водночас у банках у середньому на 25 копійок подешевшала покупка євро та на 5 копійок продаж (на чорному ринку змінилася лише ціна покупки, впала на 5 копійок).

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Також на 9 копійок подешевшав продаж польських злотих у банках. Ціна валюти на чорному ринку практично не змінилася.

Курс валют у банках та на чорному ринку в Україні 13.05.2022

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Курс долара в Україні 13.05.2022

Курс євро в Україні 13.05.2022

Нагадаємо, раніше експерт у питаннях економіки розповідав "Телеграфу", що найближчим часом курс гривні може сильно похитнутися.