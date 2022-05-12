Держава почала викуповувати квартири для переселенців: у мережі знайшли спосіб краще

Замість купівлі державою 100 квартир для ВПО у мережі запропонували орендувати для 1000

У середу, 11 травня, "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" заявив про початок конкурсу з купівлі 100 квартир у 4 областях України.

Придбане житло, як заявили у фонді, буде передано в оренду внутрішньо переміщеним особам з багатодітних сімей, чиє житло було зруйноване внаслідок російської агресії.

Житло має відповідати вимогам, що пред’являються Фондом щодо умов проживання, з площею від 31,5 до 94,5 квадратних метрів.

Купівля квартир проводитиметься у фізичних та юридичних осіб, і бажаючі взяти участь у конкурсі можуть зробити це до 20 травня заповнивши форму за посиланням.

Чи не краще збільшити виплати переселенцям?

У Мережі висловили сумнів щодо ефективності подібного вирішення проблеми.

Так, директор з розвитку проекту нерухомості ЛУН Андрій Міма заявив, що на ринку оренди квартир у столиці сьогодні багато житла, яке здається в оренду. Причому ціна оренди значно зменшилася.

Так, попит на оренду знизився вдвічі, її вартість впала на 40%, а кількість оголошень про здачу житла зросла втричі.

"Квартири є, просто допоможіть людям профінансувати оренду! Замість 100 сімей за ці гроші можна зняти 1000 квартир на рік. Не потрібно купувати та віддавати. Не потрібно будувати та віддавати. Квартири віддавати взагалі не потрібно! Дайте людям гроші, тоді ринок зробить усе. Буде і оренда, і ремонт готових квартир, і забудовники почнуть будувати. Просто дайте людям компенсацію у вигляді грошей, а не квартир", — пропонує свій рецепт вирішення проблеми переселенців, які залишилися без житла, Андрій Міма.

У коментарях до посту користувачі висловили схвалення подібній пропозиції, і висловили думку, що на варіанті, який пропонує Андрій Мімой чиновники просто не зможуть заробити.

З початком російської агресії проти України своє постійне місце проживання залишили мільйони українців, яким сьогодні потрібне житло. За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенко для забезпечення потреб переселенців потрібно надати близько 600 тисяч квартир.