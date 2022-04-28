Держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення житлом переселенців

"Наше завдання — створити базу даних потреб усіх населених пунктів України"

Держава для забезпечення житлом переселенців має надати їм майже 600 тисяч квартир. З таким масштабом потреб було обрано підхід одночасно будувати з нуля та викупати готові квартири у забудовників.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участю голови держави.

"Президент Володимир Зеленський наголосив, що переселенці мають бути забезпечені комфортним тимчасовим житлом на потрібний їм термін. Він також закликав ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд був обладнаний відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян", — йдеться у повідомленні ОП.

Окремо учасники обговорили План післявоєнного відновлення країни. Як зазначив Тимошенко у Telegram, в основі плану лежить мета створити сучасність, яка змінить радянській підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України.

"Наше завдання — створити базу даних потреб усіх населених пунктів України та розробити концепцію для кожного населеного пункту, від найменшого села до великого міста, виходячи з потреб громад. Ми сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації", — сказав Тимошенко під час засідання.

На виході, за його словами, має бути чітке розуміння, що потрібно кожній громаді, району, області.

Нещодавно Тимошенко зазначив, що в процесі відбудови необхідно не просто відновити, що було, а зробити інфраструктуру Україну якісно кращою.