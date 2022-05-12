Государство начало выкупать квартиры для переселенцев: в сети нашли способ получше

Вместо покупки государством 100 квартир для ВПЛ в Сети предложили арендовать для 1000

В среду, 11 мая, "Государственный фонд содействия молодежному жилому строительству" заявил о начале конкурса по покупке 100 квартир в 4 областях Украины.

Приобретенное жилье как заявили в фонде, будет передано в аренду внутренне перемещенным лицам из числа многодетных семей, чье жилье было разрушено в результате российской агрессии.

Жилье должно отвечать требованиям, предъявляемым Фондом в части условий для проживания, с площадью от 31,5 до 94,5 квадратных метров.

Покупка квартир будет производиться у физических и юридических лиц, и желающие принять участие в конкурсе могут сделать это до 20 мая заполнив форму по ссылке.

Не лучше ли увеличить выплаты переселенцам?

В Сети выразили сомнение в эффективности подобного решения проблемы.

Так, директор по развитию проекта недвижимости ЛУН Андрей Мима заявил, что на рынке аренды квартир в столице сегодня много жилья, сдаваемого в аренду. Причем цена аренды значительно снизилась.

Так, спрос на аренду снизился вдвое, ее стоимость упала на 40%, а количество объявлений о сдаче жилья выросло втрое.

"Квартиры есть, просто помогите людям профинансировать аренду! Вместо 100 семей за эти деньги можно снять 1000 квартир в год. Не нужно покупать и отдавать. Не нужно строить и отдавать. Квартиры отдавать вообще не нужно! Дайте людям деньги, тогда рынок сделает все. Будет и аренда, и ремонт готовых квартир, и застройщики начнут строить. Просто дайте людям компенсацию в виде денег, а не квартир", — предлагает свой рецепт решения проблемы оставшихся без жилья переселенцев Андрей Мима.

В комментариях к посту пользователи выразили одобрение подобному предложению, и высказали мнение, что на варианте, предлагаемом Андреем Мимой чиновники просто не смогут заработать.

С началом российской агрессии против Украины свое постоянное место жительства покинули миллионы украинцев, которым сегодня требуется жилье. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко для обеспечения нужд переселенцев нужно предоставить порядка 600 тысяч квартир.