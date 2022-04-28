Государство должно предоставить около 600 тысяч квартир для обеспечения жильем переселенцев

"Наша задача — создать базу данных потребностей всех населенных пунктов Украины"

Государство для обеспечения жильем переселенцев должно предоставить им около 600 тысяч квартир. С таким масштабом потребностей был выбран подход одновременно строить с нуля и выкупать готовые квартиры у застройщиков.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время заседания Конгресса местных и региональных властей с участием главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переселенцы должны быть обеспечены комфортным временным жильем на нужный срок. Он также призвал принять все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с комфортными бомбоубежищами, а старый жилищный фонд был оборудован в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан", — говорится в сообщении ОП.

Отдельно участники обсудили План послевоенного восстановления страны. Как отметил Тимошенко в Telegram, в основе плана лежит цель создать современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины.

"Наша задача — создать базу данных потребностей всех населенных пунктов Украины и разработать концепцию для каждого населенного пункта, от самого маленького села до большого города, исходя из нужд громад. Мы сформировали 14 кластеров инфраструктуры, которая нуждается в восстановлении или модернизации", — сказал Тимошенко во время заседания.

На выходе, по его словам, должно быть четкое понимание, что нужно каждой громаде, району, области.

Недавно Тимошенко отметил, что в процессе восстановления необходимо не просто восстановить, что было, а сделать инфраструктуру Украины качественно лучше.