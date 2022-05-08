Продажа квартир в Украине: названа дата, когда рынок заработает наполную

Ориентироваться нужно на вторую половину месяца

В Украине рынок недвижимости хоть и заработал, но не в полной мере. В частности, продажа вторичной недвижимости работает с ограничениями, утвержденными Кабмином. Это связано с тем, что желающие как продать, так и приобрести жилье выжидают определенного момента.

Об этом сообщил эксперт по недвижимости Михаил Артюхов в комментарии "Телеграфу".

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По словам эксперта, ограничения на "вторичке" обусловлены постановлением Кабинета Министров Украины №480 от 19 апреля, которое было опубликовано 27 апреля 2022 года.

"Главным образом, ограничения защищают интересы собственников, физических и юридических лиц от недобросовестных действий третьих лиц с реестрами в период войны РФ с Украиной", — пояснил Михаил Артюхов.

Эксперт указывает, что после двух месяцев замороженного рынка спрос на проведение сделок в офисах нотариусов упал почти до нуля. По всей вероятности, все изменится после 9 мая, ведь и власть, и потенциальные покупатели ждут действий кровавого диктатора владимира путина.

Артюхов указывает, что окончательно рынок запустится уже во второй половине месяца.

В настоящее время конкретные ограничения купли-продажи недвижимости касаются:

территории ее расположения (кроме Киева и Киевской области),

присутствии владельца объекта (по доверенности не регистрируют сделку),

частоты проведения сделок с объектом (не чаще 1 раза в месяц),

конфигурации уставного фонда юридических лиц на балансе которых находится объект.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с ценами на жилье в Украине в ближайшем будущем.