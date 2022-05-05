В Украине снова разрешат продавать недвижимость: что будет с ценами на квартиры?

Что происходит на рынке недвижимости и какими будут цены при разрешении на покупку-продажу жилья

Кабинет министров Украины сделал первый шаг для запуска рынка недвижимости в стране, замороженного в связи с началом российской агрессии против Украины.

Рынок с ограничениями

Своим постановлением №480 КМУ разрешил допуск в реестры Минюста, в которых оформляются права собственности на недвижимое имущество, правда исключительно для нотариусов, список которых как раз составляется.

Само постановление налагает на операции с недвижимостью целый ряд ограничений, таких как:

совершать действия по доверенности от имени физических лиц;

передавать имущество в уставный капитал или получать его в связи с выходом из общества;

отчуждать недвижимое имущество раньше, чем через месяц после покупки;

совершать нотариальные операции вне региона и т. д.

Риелторы рассказали "Телеграфу" как сегодня обстоят дела на рынке аренды недвижимости и чего ожидать после запуска купли-продажи жилья.

Львов — аренда растет, спрос на покупку имеется

Как сообщили во львовском агентстве недвижимости "Рентком" спрос на аренду квартир в городе в сравнении с мартом значительно снизился, а вот стоимость аренды даже несколько выросла.

"В среднем в марте аренда выросла на 20-30%, хотя примерно 30% владельцев селили беженцев бесплатно или пускали в собственную квартиру. Были конечно и обратные случаи, когда аренда выросла в 2-3 раза, но это скорее исключения. В апреле стоимость аренды выросла примерно на 10-15%. Так если за квартиру раньше просили 550 долларов в месяц, сейчас это около 600, квартиры ранее по 8000 гривен теперь арендуют за 10-11 тысяч, а квартиру за 1000 долларов сегодня сдают примерно за 1200 долларов в месяц. При этом аренда домов выросла еще больше – в среднем на 30%", — говорит об апрельских изменениях на рынке аренды недвижимости наш собеседник из "Ренткома".

Что касается будущего рынка купли-продажи жилья, как открытие рынка отразится на стоимости жилья во Львове сказать сложно.

"Спрос будет определять цену, но скорее всего они будут расти так же, как и аренда. Точно можно сказать одно – запрос на покупку квартир во Львове есть", — рассказали в агентстве недвижимости "Рентком".

Киев и пригород – ждут открытия реестров, но цены снижать не готовы

Согласно данным с популярных сервисов Olx.ua и Dom.ria в зависимости от количества комнат и расположения квартиры придется отдать от 5-7 тысяч гривен (1 комната почти без мебели) и 10-12 тысяч за 1-комнатную квартиру, до 30-40 тысяч гривен за 2-, 3-комнатное жилье в столице.

В соседних со столицей Украинке и Обухове цены варьируются от 5000 гривен за "убитую" 1-комнатную квартиру до 15 000 за вполне комфортабельное жилье из 2-3 комнат. В элитном поселке Конча-Заспе аренда начинается с 1800 долларов и ограничивается часто фантазией владельца.

"Спрос есть как на аренду, так и на покупку – очень многие люди с началом войны утратили жилье, работу, владельцы готовы сдавать свои квартиры, продавать их, но снижать цену – нет, так что окончательная ясность по ценам будет с открытием реестров Минюста", — пояснила ситуацию на рынке столичный риелтор Елена.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, что работу Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество решили закрыть во избежание утечки личных данных украинцев. Однако уже в мае его работу планируется возобновить, что позволит снова покупать и продавать недвижимость.