Квартиры в Украине могут подешеветь: когда и на сколько

Цены на жилье в Украине вскоре могут начать снижаться, однако есть нюансы

В Украине уже в мае может возобновить работу рынок недвижимости, однако из-за нарушения механизма ценообразования сложно прогнозировать, что будет с ценами на жилье в обозримом будущем.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

Он напомнил, что в последние 15 лет цены на жилье формировались активностью застройщиков и девелоперов, которые и объясняли потенциальным покупателям, сколько будет стоить та или иная квартира. Рынок "вторички" же привязывался к стоимости новостроек.

Впрочем, говорит Артюхов, сейчас спроса на новостройки как такового нет и скорее всего в 2022 году он уже не сформируется, а рынком вторички никто не занимается.

"В итоге, спрогнозировать конкретный уровень цен на вторичке, крайне тяжело", — сказал он, но добавил, что есть три варианта развития ситуации.

Согласно оптимистичному сценарию, квартиры в домах до 30 лет подорожают на 5-10%, но подешевеют на 5-10% в домах старше 30 лет.

При реалистичном сценарии ожидается падение цен на жилье на 5-10% в домах до 30 лет и на 15% в домах старше 30 лет.

А вот при пессимистичном сценарии недвижимость в домах до 30 лет может просесть на 15%, а в домах старше 30 лет — на все 20%.

Какой из этих сценариев будет воплощен зависит от ряда факторов, включающих ситуацию на фронте, наличия плана по восстановлению страны и запуска рынка ипотеки.

Артюхов считает, что наибольшей популярностью будут пользоваться 2 и 3-комнатные квартиры, расположенные неподалеку от станций метро.

Больше о том, что происходит на рынке жилья в Украине, читайте в материале "Телеграф": "Есть три сценария: что будет с ценами на квартиры после 9 мая".