Рынок недвижимости открыт: где цены на жилье упадут, а где ожидать подорожания

Квартиры в западных и центральных областях вырастут в цене

Кабмин уже сделал первый шаг для запуска рынка недвижимости, который был заморожен после начала войны. Возникает логичный вопрос — чего ожидать от цен на жилье после того, как рынок заработает.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита, тенденции будут повторять ситуацию на рынке аренды жилья.

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По его словам, это означает, что самый большой спрос на покупку жилья будет в западных и центральных областях страны. Эксперт считает, что цены на жилье в этих областях возрастут до 10% от довоенного уровня.

"Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время, в таких городах, как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – объяснил свое мнение Юрий Пита.

Что касается Киева, по словам эксперта, здесь цены на жилье бюджетного сегмента просели меньше всего, а квартиры стоимостью от 50 тысяч долларов могут значительно потерять в цене. Для желающих приобрести жилье – этот момент можно назвать положительным, ведь на покупке желаемых квадратных метров можно будет сэкономить.

Напомним, что покупку и продажу недвижимости во время военного положения позволили не всем украинцам — детали в материале "Телеграфа".

Ранее сообщалось, что в приложении "Дия" появилась возможность сообщить об ущербе, нанесенном имуществу из-за боевых действий в стране.