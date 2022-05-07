Квартири в Україні можуть подешевшати: коли і на скільки

Ціни на житло в Україні незабаром можуть почати знижуватися, однак є нюанси

В Україні вже у травні може відновити роботу ринок нерухомості, однак через порушення механізму ціноутворення складно прогнозувати, що буде з цінами на житло в найближчому майбутньому.

Про це "Телеграфу" розповів експерт із нерухомості Михайло Артюхов.

Він нагадав, що в останні 15 років ціни на житло формувалися активністю забудовників та девелоперів, які й пояснювали потенційним покупцям, скільки коштуватиме та чи інша квартира. Ринок "вторинки" ж прив’язувався до вартості новобудов.

Втім, каже Артюхов, зараз попиту на новобудови як такого немає і, швидше за все, у 2022 році він уже не сформується, а ринком вторинного майна ніхто не займається.

"У результаті спрогнозувати конкретний рівень цін на вторинному ринку вкрай важко", — сказав він, але додав, що є три варіанти розвитку ситуації.

Згідно з оптимістичним сценарієм, квартири в будинках до 30 років подорожчають на 5-10%, але подешевшають на 5-10% у будинках старших 30 років.

За реалістичного сценарію очікується падіння цін на житло на 5-10% у будинках до 30 років та на 15% у будинках старше 30 років.

А ось за песимістичного сценарію нерухомість у будинках до 30 років може просісти на 15%, а в будинках старше 30 років — на всі 20%.

Який із цих сценаріїв буде втілений залежить від низки факторів, що включають ситуацію на фронті, наявність плану відновлення країни та запуску ринку іпотеки.

Артюхов вважає, що найбільшою популярністю користуватимуться 2 та 3-кімнатні квартири, розташовані неподалік станцій метро.

Більше про те, що відбувається на ринку житла в Україні, читайте у матеріалі "Телеграф": "Є три сценарії: що буде з цінами на квартири після 9 травня".