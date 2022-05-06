Ринок нерухомості відкритий: де ціни на житло впадуть найбільше, а де очікувати подорожчання

Квартири у західних та центральних областях виростуть в ціні

Кабмін вже зробив перший крок для запуску ринку нерухомості, який був заморожений після початку війни. Виникає логічне питання — чого очікувати від цін на житло після того, як ринок таки запрацює.

Як розповів у коментарі "Сьогодні" президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта, тенденції повторюватимуть ситуацію на ринку оренди житла.

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За його словами, це означає, що найбільший попит на купівлю житла буде у західних та центральних областях країни. Експерт вважає, що ціни на житло у цих областях зростуть до 10% від довоєнного рівня.

"Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – пояснив свою думку Юрій Піта.

Що стосується Києва, за словами експерта, тут ціни на житло бюджетного сегмента просіли найменше, а квартири вартістю від 50 тисяч доларів можуть значно втратити в ціні. Для охочих придбати житло — цей момент можна назвати позитивним, адже на купівлі бажаних квадратних метрів можна буде заощадити.

Нагадаємо, що купівлю та продаж нерухомості під час воєнного стану дозволили не всім українцям — деталі у матеріалі "Телеграфу".

Раніше повідомлялося, що у додатку "Дія" з'явилася можливість повідомити про збитки, які були заподіяні майну через бойові дії в країні.