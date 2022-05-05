В Україні знову дозволять продавати нерухомість: що буде з цінами на квартири?

Що відбувається на ринку нерухомості та якими будуть ціни при дозволі на купівлю-продаж житла

Кабінет міністрів України зробив перший крок для запуску ринку нерухомості в країні, замороженого у зв’язку із початком російської агресії проти України.

Ринок з обмеженнями

Своєю постановою №480 КМУ дозволив допуск до реєстрів Мін’юсту, в яких оформлюються права власності на нерухоме майно, щоправда, виключно для нотаріусів, список яких якраз складається.

Сама постанова накладає на операції з нерухомістю цілу низку обмежень і заборон, таких як:

вчиняти дії щодо довіреності від імені фізичних осіб;

передавати майно до статутного капіталу або отримувати його у зв’язку з виходом із товариства;

відчужувати нерухоме майно раніше, ніж за місяць після покупки;

здійснювати нотаріальні операції поза регіоном тощо.

Ріелтори розповіли "Телеграфу" як сьогодні справи на ринку оренди нерухомості і чого очікувати після запуску купівлі-продажу житла.

Львів — оренда зростає, попит на покупку є

Як повідомили у львівському агентстві нерухомості "Рентком", попит на оренду квартир у місті порівняно з березнем значно знизився, а ось вартість оренди навіть дещо зросла.

"У середньому в березні оренда зросла на 20-30%, хоча приблизно 30% власників селили біженців безкоштовно або пускали у власну квартиру. Були, звичайно, і зворотні випадки, коли оренда зросла в 2-3 рази, але це швидше винятки. У квітні вартість оренди виросла приблизно на 10-15%.Так якщо за квартиру раніше просили 550 доларів на місяць, зараз це близько 600, квартири за аренду яких раніше просили 8000 гривень тепер орендують за 10-11 тисяч, а квартиру за 1000 доларів сьогодні здають приблизно за 1200 доларів на місяць. При цьому оренда будинків зросла ще більше — в середньому на 30%", — говорить про квітневі зміни на ринку оренди нерухомості наш співрозмовник із "Ренткому".

Щодо майбутнього ринку купівлі-продажу житла, як відкриття ринку позначиться на вартості житла у Львові сказати складно.

"Попит визначатиме ціну, але швидше за все вони зростатимуть так само, як і оренда. Точніо можна сказати одне — запит на купівлю квартир у Львові є", — розповіли в агентстві нерухомості "Рентком".

Київ та передмістя – чекають відкриття реєстрів, але ціни знижувати не готові

Згідно з даними з популярних сервісів Olx.ua та Dom.ria залежно від кількості кімнат та розташування квартири доведеться віддати від 5-7 тисяч гривень (1 кімната майже без меблів) та 10-12 тисяч за 1-кімнатну квартиру, до 30-40 тисяч гривень за 2-, 3-кімнатне житло у столиці.

У сусідніх зі столицею Українки та Обухові ціни варіюються від 5000 гривень за "убиту" 1-кімнатну квартиру до 15 000 за цілком комфортне житло з 2-3 кімнат. В елітному селищі Конча-Заспі оренда починається з 1800 доларів і часто обмежується фантазією власника.

"Попит є як на оренду, так і на покупку — дуже багато людей з початком війни втратили житло, роботу, власники готові здавати свої квартири, продавати їх, але знижувати ціну — ні, тому остаточна ясність за цінами буде з відкриттям реєстрів Мін’юсту", – пояснила ситуацію на ринку столичний ріелтор Олена.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, що роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вирішили закрити, щоб уникнути витоку особистих даних українців. Проте вже у травні його роботу планується відновити, що дозволить знову купувати та продавати нерухомість.