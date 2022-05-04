Українцям знову дозволили купувати нерухомість, проте не всім

Для українців поновили можливість користуватися послугою державної реєстрації прав власності на нерухоме майно

В Україні зняли обмеження щодо купівлі та продажу нерухомості, які були впроваджені в країні з міркувань безпеки через повномасштабне вторгнення росії та впровадження воєнного стану. Тепер, в рамках постанови Кабінету міністрів № 480, українці знову зможуть оформлювати продаж та купівлю квартир. Проте робити це дозволяється не всім.

"Телеграф" розбирався, чому реєструвати операції з нерухомістю матимуть змогу не всі українці.

Так, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, раніше роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вирішили закрили, для того аби передбачити викрадення росіянами особистих даних українців та запобігти ймовірним шахрайським схемам. Пізніше уряд все ж вирішив відновити можливість оформлення процедури купівлі-продажу нерухомості в Україні, але виключно для добросовісних нотаріусів, — пише "Сьогодні".

Українцям забороняється

вчиняти дії за довіреністю від імені фізичних осіб;

передавати майно до статутного капіталу або отримувати його у зв’язку з виходом із товариства;

відчужувати нерухоме майно раніше ніж за місяць;

вчиняти нотаріальні операції за межами регіону тощо.

Обмеження від Мін’юсту на момент дії воєнного стану

Станом на сьогоднішній день здійснювати будь-які нотаріальні дії з нерухомим майном мають право лише нотаріуси, які входять до спеціального списку від Мін’юсту. Це особи, які мають громадянство України і раніше не потраплялися на вчиненні будь-який недобросовісних дій.

Тим часом нерухоме майно забороняється передавати у вигляді внеску до статутного капіталу юридичної особи або отримувати його у зв’язку з виходом зі складу учасників.

Оформлення відчуження нерухомого майна, іпотек або довірчих дозволяється виключно в межах області, де воно знаходиться. У список винятків входить лише нерухоме майно на території міста Києва та Київської області, окрім випадків державної реєстрації задля оформлення спадщини.

Нові довіреності на розпорядження нерухомістю як і раніше повинні бути оформлені на нотаріальному бланку. Для того, що попередити ймовірні шахрайські махінації з майном, його дозволяється відчужити не раніше, аніж через один календарний місяць після набуття.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у додатку "Дія" запустили нову можливість повідомити про збитки, які були заподіяні загарбниками з росії та залишити заявку на їх відшкодування.