Украинцам снова разрешили покупать недвижимость, однако не всем

Для украинцев восстановили возможность пользоваться услугой государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество

В Украине сняли ограничения по покупке и продаже недвижимости, внедренные в стране по соображениям безопасности из-за полномасштабного вторжения россии и военного положения. Теперь, в рамках постановления Кабинета министров №480, украинцы снова смогут оформлять продажу и покупку квартир. Однако делать это можно не всем.

"Телеграф" разбирался, почему регистрировать операции с недвижимостью могут не все украинцы.

Так, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, ранее работу Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество решили закрыть, для того чтобы предусмотреть похищение россиянами личных данных украинцев и предотвратить вероятные мошеннические схемы. Позже правительство все же решило восстановить возможность оформления процедуры купли-продажи недвижимости в Украине, но исключительно для добросовестных нотариусов, пишет "Сегодня".

Украинцам запрещается

совершать действия по доверенности от имени физических лиц;

передавать имущество в уставный капитал или получать его в связи с выходом из общества;

отчуждать недвижимое имущество раньше чем через месяц;

совершать нотариальные операции вне региона и т.д.

Ограничения от Минюста на момент действия военного положения

На сегодняшний день совершать любые нотариальные действия с недвижимым имуществом имеют право только нотариусы, входящие в специальный список от Минюста. Это лица, имеющие гражданство Украины и ранее не попадавшиеся на совершение каких-либо недобросовестных действий.

Между тем, недвижимое имущество запрещается передавать в виде вклада в уставный капитал юридического лица или получать его в связи с выходом из состава участников.

Оформление отчуждения недвижимого имущества, ипотек или доверительных разрешается исключительно в пределах области, где оно находится. В список исключений входит только недвижимое имущество на территории Киева и Киевской области, кроме случаев государственной регистрации для оформления наследства.

Новые доверенности на распоряжение недвижимостью по-прежнему должны быть оформлены на нотариальном бланке. Чтобы предупредить вероятные мошеннические махинации с имуществом, его разрешается отчуждать не раньше, чем через один календарный месяц после приобретения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложении "Дия" запустили новую возможность сообщить об убытках, причиненных захватчиками из россии и оставить заявку на их возмещение.