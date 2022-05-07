Є три сценарії: що буде з цінами на квартири після 9 травня

На ринок нерухомості у 2022 році вплинуть три фактори

Своєю постановою №480 Кабмін підготував ґрунт для відновлення купівлі-продажу житла в Україні. Очікується, що ринок запуститься вже у травні.

Експерт з нерухомості Михайло Артюхов розповів "Телеграфу" чого очікувати від ринку житла і як він зміниться цього року у зв’язку з війною.

Усі чекають 9 травня

За словами експерта, ринок продажу вторинної нерухомості запущено та працює він з обмеженнями, які опубліковані 27 квітня 2022 року у постанові Кабінету Міністрів України № 480 від 19 квітня.

"Головним чином обмеження захищають інтереси власників, фізичних та юридичних осіб від недобросовісних дій третіх осіб з реєстрами в період війни РФ з Україною", — пояснює Михайло Артюхов сенс дій із закриття, а тепер відкриття реєстрів прав власності на нерухомість.

Конкретні обмеження купівлі-продажу нерухомості запроваджуються за:

території її розташування (крім Києва та Київської області),

присутності власника об’єкта (за довіреністю не реєструють угоду),

частоти проведення угод з об’єктом (не частіше ніж 1 раз на місяць),

зміни статутного фонду юридичних осіб на балансі яких знаходиться об’єкт.

Як підкреслює наш співрозмовник, після більш ніж двомісячної перерви попит на проведення угод в офісах нотаріусів практично не виявлено. Очікується, що влада і потенційні покупці почекають дій диктатора володимира путіна 9 травня, тому швидше за все остаточно ринок запуститься вже в другій половині місяця.

На ринку можливі три сценарії

Як пояснює Михайло Артюхов, сьогодні попит на нерухомість зберігається, а ось механізм ціноутворення порушено. Майже 15 років ціни формувалися маркетинговою активністю забудовників та девелоперів, які інвестували в рекламу значні бюджети та пояснювали покупцям що й чому варто, а вторинний ринок "прив’язувався" за цінами до новобудов.

"Наразі попит на новобудови вже відсутній і навряд чи сформується у 2022 році. Також ні забудовники, ні банки не будуть у поточному році витрачати бюджети на рекламу нерухомості, як це було до останнього часу. Частка новобудов у складі продажів житла за підсумками 2022 року року скоротиться з 60 до 20 відсотків на користь вторинного ринку, де ціноутворенням системно мало хто займається. У результаті спрогнозувати конкретний рівень цін на вторинному ринку вкрай важко", — каже експерт.

За словами Михайла Артюхова, вторинний ринок нерухомості перебудовуватиме ціноутворення, яке сьогодні можна прогнозувати у трьох сценаріях:

оптимістичний,

реалістичний,

песимістичний.

Залежно від місця розташування, року будівництва будівлі та за інших рівних умов ринку, за словами експерта, можна очікувати, що:

квартири, розташовані в будинках віком до 30 років, подорожчають при оптимістичному сценарії на 5-10%, подешевшають на 5-10% при реалістичному та впадуть у ціні до 15% при песимістичному;

квартири, розташовані в будинках старше 30 років, подешевшають при оптимістичному варіанті на 5-10%, до 15% при реалістичному та до 20% при песимістичному сценарії.

При цьому найбільш популярними об’єктами майбутніх покупок стануть 2- та 3-кімнатні квартири, розташовані в радіусі 15 хвилин ходьби від станцій метро.

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Який саме з трьох сценаріїв розвитку ситуації на ринку нерухомості буде реалізований, залежить від таких факторів, як:

припинення військових дій на території України;

наявність плану економічного розвитку;

запуск реального ринку іпотечного кредитування житла

За словами столичних та львівських ріелторів, ринок оренди в обох містах у плані цін дещо стабілізувався після березня, але продовжує зростати. Конкретні ціни визначить попит з боку покупців, який точно є.