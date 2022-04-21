Ринок завмер: коли у Києві відновиться будівництво нового житла

Нове житло в Києві обов’язково буде і девелопмери обіцяють бути лояльними до своїх клієнтів

У той час як аналітики ринку нерухомості в Україні очікують кризи у сфері нерухомості після закінчення війни, девелопмери розповіли "Телеграфу" коли варто очікувати продовження будівництва.

За словами засновника та керуючого партнера групи компаній "Concept Group" Михайла Підвисоцького, війна повністю зупинила будівництво житла у Києві.

"Справа не в тому, що зупинилися продажі квартир. Більшість провідних київських девелоперів приєдналися до створення оборонних споруд столиці, задіяна спецтехніка, частина працівників компаній займаються волонтерством і задіяні в теробороні. Іншими словами, війна змушує будівельний бізнес працювати на перемогу", — пояснює причини зупинення будівництва житла у столиці співрозмовник "Телеграфа".

Як підкреслив Підвисоцький, повноцінне відновлення будівництва житла в Києві стане можливим лише після перемоги та скасування військового стану. Адже ризики як для забудовників, так і інвесторів нікуди не зникли.

"Звичайно, будь-які прогнози щодо термінів відновлення будівництва не є компетенцією девелоперів. Проте можна говорити, що найбільші компанії, лідери ринку, налаштовані виконати взяті на себе зобов’язання перед інвесторами. Наприклад, наша компанія скасувала будь-які штрафи та обов’язкові виплати за програмою придбання квартир у розстрочку до перемоги. Україна об’єдналася у боротьбі з противником, і наше моральне право підтримати наших інвесторів", — так прогнозує подальшу стратегію будівельних фірм столиці Підвисоцький.

Тим часом по всій країні стрімко зростають ціни на нерухомість і найяскравіше це відображається у Львові, де за однокімнатну квартиру просять десятки тисяч гривень.