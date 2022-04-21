Рус

Ринок завмер: коли у Києві відновиться будівництво нового житла

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
257
Киянам сказали коли чекати на нове житло Новина оновлена 21 квітня 2022, 12:56
Киянам сказали коли чекати на нове житло

Нове житло в Києві обов’язково буде і девелопмери обіцяють бути лояльними до своїх клієнтів

У той час як аналітики ринку нерухомості в Україні очікують кризи у сфері нерухомості після закінчення війни, девелопмери розповіли "Телеграфу" коли варто очікувати продовження будівництва.

За словами засновника та керуючого партнера групи компаній "Concept Group" Михайла Підвисоцького, війна повністю зупинила будівництво житла у Києві.

"Справа не в тому, що зупинилися продажі квартир. Більшість провідних київських девелоперів приєдналися до створення оборонних споруд столиці, задіяна спецтехніка, частина працівників компаній займаються волонтерством і задіяні в теробороні. Іншими словами, війна змушує будівельний бізнес працювати на перемогу", — пояснює причини зупинення будівництва житла у столиці співрозмовник "Телеграфа".

Як підкреслив Підвисоцький, повноцінне відновлення будівництва житла в Києві стане можливим лише після перемоги та скасування військового стану. Адже ризики як для забудовників, так і інвесторів нікуди не зникли.

"Звичайно, будь-які прогнози щодо термінів відновлення будівництва не є компетенцією девелоперів. Проте можна говорити, що найбільші компанії, лідери ринку, налаштовані виконати взяті на себе зобов’язання перед інвесторами. Наприклад, наша компанія скасувала будь-які штрафи та обов’язкові виплати за програмою придбання квартир у розстрочку до перемоги. Україна об’єдналася у боротьбі з противником, і наше моральне право підтримати наших інвесторів", — так прогнозує подальшу стратегію будівельних фірм столиці Підвисоцький.

Тим часом по всій країні стрімко зростають ціни на нерухомість і найяскравіше це відображається у Львові, де за однокімнатну квартиру просять десятки тисяч гривень.

Теги:
#Нерухомість #Київ #Житло #Квартири
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Світ
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Категорія
Зеленський досі не відкидає ідею зустрічі на рівні лідерів держав
Зеленський пояснив, чи слід чекати на його переговори з путіним
Дата публікації
Категорія
"Ми повинні зберегти дітей!" Могилевська підтримала волонтерський проєкт допомоги "Охматдиту" (відео)
"Ми повинні зберегти дітей!" Могилевська підтримала волонтерський проєкт допомоги "Охматдиту" (відео)
Дата публікації
Категорія
Путін намагається грати в захисника своєї армії
путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину
Дата публікації
Категорія
Битва за Донбас триває
Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують