Укр

Рынок замер: когда в Киеве возобновится строительство нового жилья

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Киевлянам сказали когда ждать новое жилье Новость обновлена 21 апреля 2022, 12:56
Киевлянам сказали когда ждать новое жилье

Новое жилье в Киеве обязательно будет и девелопмеры обещают быть лояльными к своим клиентам

В то время как аналитики рынка недвижимости в Украине ожидают кризисы в сфере недвижимости после окончания войны, девелопмеры рассказали "Телеграфу" когда стоит ожидать продолжения строительства.

По словам основателя и управляющего партнера группы компаний "Concept Group" Михаила Подвысоцкого, война полностью остановила строительство жилья в Киеве.

"Дело не в том, что остановились продажи квартир. Большинство ведущих киевских девелоперов присоединились к созданию оборонных сооружений столицы, задействована спецтехника, часть работников компаний занимаются волонтерством и задействованы в терробороне. Другими словами, война вынуждает строительный бизнес работать на победу", — поясняет замораживание строительства жилья в столице собеседник "Телеграфа".

Как подчеркнул Подвысоцкий, полноценное восстановление строительства жилья в Киеве, станет возможным только после победы и отмены военного положения. Ведь риски как для застройщиков, так и для инвесторов никуда не исчезли.

"Конечно, любые прогнозы по срокам возобновления строительства не являются компетенцией девелоперов. Однако можно говорить, что крупнейшие компании, лидеры рынка, настроены выполнить взятые на себя обязательства перед инвесторами. К примеру наша компания отменила любые штрафы и обязательные выплаты по программе приобретения квартир в рассрочку до победы. Украина объединилась в борьбе с противником, и наше моральное право поддержать наших инвесторов", — так прогнозирует дальнейшую стратегию строительных фирм столицы Подвысоцкий.

Тем временем по всей стране стремительно растут цены на недвижимость и наиболее ярко это отражается во Львове, где за однокомнатную квартиру просят десятки тысяч гривен.

Теги:
#Недвижимость #Киев #Жилье #Квартиры
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