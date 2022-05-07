Есть три сценария: что будет с ценами на квартиры после 9 мая

На рынок недвижимости в 2022 году повлияют три фактора

Своим постановлением №480 Кабмин подготовил почву для возобновления купли-продажи жилья в Украине. Ожидается, что рынок запустится уже в мае.

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал "Телеграфу" чего ожидать от рынка жилья и как он изменится в текущем году в связи с войной.

Все ждут 9 мая

По словам эксперта, рынок продажи вторичной недвижимости запущен и работает с ограничениями, которые опубликованы 27 апреля 2022 года в постановлении Кабинета Министров Украины № 480 от 19 апреля.

"Главным образом ограничения защищают интересы владельцев физических и юридических лиц, от недобросовестных действий третьих лиц с реестрами в период войны РФ с Украиной", — поясняет Михаил Артюхов смысл действий по закрытию, а теперь открытию реестров прав собственности на недвижимость.

Конкретные ограничения купли-продажи недвижимости вводятся по:

территории её расположения (кроме Киева и Киевской области),

присутствию владельца объекта (по доверенности не регистрируют сделку),

частоте проведения сделок с объектом (не чаще 1 раза в месяц),

изменению уставного фонда юридических лиц на балансе которых находится объект.

Как подчеркивает наш собеседник, после более чем двухмесячного перерыва спрос на проведение сделок в офисах нотариусов практически не обнаружен. Ожидается, что власти и потенциальные покупатели подождут действий диктатора владимира путина 9 мая, так что скорее всего окончательно рынок запустится уже во второй половине месяца.

На рынке возможны три сценария

Как поясняет Михаил Артюхов, сегодня спрос на недвижимость сохраняется, а вот механизм ценообразования нарушен. Почти 15 лет цены формировались маркетинговой активностью застройщиков и девелоперов, которые инвестировали в рекламу значительные бюджеты и объясняли покупателям что и почём стоит, а вторичный рынок "привязывался" по ценам к новостройкам.

"В настоящий момент спрос на новостройки уже отсутствует и вряд ли сформируется в 2022 году. Также ни застройщики, ни банки не будут в текущем году тратить бюджеты на рекламу недвижимости, как это было до последнего времени. Доля новостроек в составе продаж жилья по итогам 2022 года сократится с 60 до 20 процентов в пользу вторичного рынка где ценообразованием системно мало кто занимается. В итоге, спрогнозировать конкретный уровень цен на вторичке, крайне тяжело", — говорит эксперт.

По словам Михаила Артюхова, вторичный рынок недвижимости будет перестраивать ценообразование, которое сегодня можно прогнозировать в трех сценариях:

оптимистичный,

реалистичный,

пессимистичный.

В зависимости от месторасположения, года постройки здания и при прочих равных условий рынка, по словам эксперта можно ожидать, что:

квартиры, расположенные в зданиях возрастом до 30 лет, подорожают при оптимистичном сценарии на 5-10%, подешевеют на 5-10% при реалистичном и упадут в цене до 15% при пессимистичном;

квартиры, расположенные в зданиях старше 30 лет, подешевеют при оптимистичном варианте на 5-10%, до 15% при реалистичном и до 20% при пессимистичном сценарии.

При этом наиболее популярными объектами будущих покупок станут 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в радиусе 15 минут ходьбы от станций метро.

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Какой же именно из трех сценариев развития ситуации на рынке недвижимости будет реализован, зависит от таких факторов, как:

прекращение военных действий на территории страны;

наличие плана экономического развития страны;

запуск реального рынка ипотечного кредитования жилья.

По словам столичных и львовских риелторов рынок аренды в обоих городах в плане цен несколько стабилизировался после марта, но продолжает расти. Конкретные же цены определит спрос со стороны покупателей, который точно есть.