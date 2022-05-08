Рус

Продаж квартир в Україні: названо дату, коли ринок запрацює наповну

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
87
Коли ринок нерухомості в Україні запрацює у повному обсязі Новина оновлена 08 травня 2022, 17:49
Коли ринок нерухомості в Україні запрацює у повному обсязі

Орієнтуватися треба на другу половину місяця

В Україні ринок нерухомості хоч і запрацював, однак не повною мірою. Зокрема, продаж вторинної нерухомості працює з обмеженнями, які затверджені Кабміном. Це пов'язано з тим, що охочі як продати, так придбати житло вичікують певного моменту.

Про це повідомив експерт з нерухомості Михайло Артюхов у коментарі "Телеграфу".

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

За словами експерта, обмеження на "вторинці" зумовлені постановою Кабінету Міністрів України № 480 від 19 квітня, яка була опублікована 27 квітня 2022 року.

"Головним чином обмеження захищають інтереси власників, фізичних та юридичних осіб від недобросовісних дій третіх осіб з реєстрами в період війни РФ з Україною", — пояснив Михайло Артюхов.

Експерт вказує, що після двох місяців замороженого ринку попит на проведення угод в офісах нотаріусів впав майже до нуля. Цілком ймовірно, що все зміниться після 9 травня, адже і влада, і потенційні покупці чекають дій кривавого диктатора володимира путіна.

Артюхов вказує, що остаточно ринок запуститься вже в другій половині місяця.

Наразі конкретні обмеження купівлі-продажу нерухомості стосуються:

  • території її розташування (крім Києва та Київської області),
  • присутності власника об’єкта (за довіреністю не реєструють угоду),
  • частоти проведення угод з об’єктом (не частіше ніж 1 раз на місяць),
  • зміни статутного фонду юридичних осіб на балансі яких знаходиться об’єкт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з цінами на житло в Україні у найближчому майбутньому.

Теги:
#Україна #Нерухомість #Купівля #Продаж квартир
Михайло Подоляк
Україна
Україна має вигнати диявола: Подоляк познущався з путіна та його свити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
Україна має вигнати диявола: Подоляк познущався з путіна та його свити
Дата публікації
Категорія
Джилл Байден зустрілася з Оленою Зеленською в Ужгороді
Дружина Байдена відвідала Україну з неоголошеним візитом: з'явилися відео та деталі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Ось таке примирення": Зеленський про цинізм армії рф на день 8 травня
Дата публікації
Категорія
Командир "Азова" назвав винних у блокаді Маріуполя
"Дії не піддаються поясненню": командир "Азова" видав гучні подробиці про командира 36 бригади морпіхів
Дата публікації
Категорія
З наближенням сакральної для росії дати 9 травня окупанти посилюють ракетні обстріли України
Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і в помсту обстрілюють мирні міста