Продаж квартир в Україні: названо дату, коли ринок запрацює наповну

Орієнтуватися треба на другу половину місяця

В Україні ринок нерухомості хоч і запрацював, однак не повною мірою. Зокрема, продаж вторинної нерухомості працює з обмеженнями, які затверджені Кабміном. Це пов'язано з тим, що охочі як продати, так придбати житло вичікують певного моменту.

Про це повідомив експерт з нерухомості Михайло Артюхов у коментарі "Телеграфу".

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За словами експерта, обмеження на "вторинці" зумовлені постановою Кабінету Міністрів України № 480 від 19 квітня, яка була опублікована 27 квітня 2022 року.

"Головним чином обмеження захищають інтереси власників, фізичних та юридичних осіб від недобросовісних дій третіх осіб з реєстрами в період війни РФ з Україною", — пояснив Михайло Артюхов.

Експерт вказує, що після двох місяців замороженого ринку попит на проведення угод в офісах нотаріусів впав майже до нуля. Цілком ймовірно, що все зміниться після 9 травня, адже і влада, і потенційні покупці чекають дій кривавого диктатора володимира путіна.

Артюхов вказує, що остаточно ринок запуститься вже в другій половині місяця.

Наразі конкретні обмеження купівлі-продажу нерухомості стосуються:

території її розташування (крім Києва та Київської області),

присутності власника об’єкта (за довіреністю не реєструють угоду),

частоти проведення угод з об’єктом (не частіше ніж 1 раз на місяць),

зміни статутного фонду юридичних осіб на балансі яких знаходиться об’єкт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з цінами на житло в Україні у найближчому майбутньому.