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Курс гривні може сильно похитнутися: експерт розповів, як не зробити ще гірше

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Експерт зробив прогноз по курсу долара Новина оновлена 12 травня 2022, 19:47
Експерт зробив прогноз по курсу долара

Якщо дії держави будуть невірними — варто очікувати на девальвацію гривні

Агропромисловий комплекс приносив Україні близько 20 мільярдів доларів й служив серйозним фактором стабільності гривні, що особливо важливо за умов війни. Через бойові дії експорт може обрушитися, що призведе до втрати 10-15 мільярдів й може суттєво похитнути стабільність гривні.

Експерт економічного інституту майбутнього Данило Монін у коментарі "Телеграфу" зазначив, що подальший курс долара залежатиме від дій влади.

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Монін зазначив, що курс долара щодо гривні поки не визначений, а подальша його доля залежатиме від правильності дій влади.

"Якщо держава збільшуватиме податки, то це шлях до подвійної девальвації, тобто гривня по відношенню до долара може дуже знецінитися, що в свою чергу призведе до зростання цін. З іншого боку – з країни виїхали 5 мільйонів людей, що привело до падіння попиту на імпортні товари, а значить і потреби у валюті", — наголосив наш співрозмовник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у разі затягування війни з Росії на думку експертів гривню може очікувати два сценарії — девальвація до 35 гривень до літа, або ж навпаки — деяке падіння курсу долара.

Теги:
#Україна #Курс валют #Курс долара #Данило Монін