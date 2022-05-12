Курс гривни может сильно пошатнуться: эксперт рассказал, как не сделать еще хуже

Если действия государства будут неверными — стоит ожидать девальвации гривны

Агропромышленный комплекс приносил Украине около 20 миллиардов долларов и служил серьезным фактором стабильности гривны, что особенно важно в условиях войны. Из-за боевых действий экспорт может обрушиться, что приведет к потере 10-15 миллиардов и может пошатнуть стабильность гривни.

Эксперт экономического института будущего Даниил Монин в комментарии "Телеграфу" отметил, что дальнейший курс доллара будет зависеть от действий властей.

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Монин отметил, что курс доллара по отношению к гривне пока не определен, а дальнейшая его судьба будет зависеть от правильности действий властей.

"Если государство будет увеличивать налоги, то это путь к двойной девальвации, то есть гривна по отношению к доллару может обесцениться, что в свою очередь приведет к росту цен. С другой стороны – из страны выехали 5 миллионов человек, что привело к падению спроса на импортные товары, а значит и потребности в валюте", — подчеркнул наш собеседник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в случае затягивания войны с россией по мнению экспертов гривну может ожидать два сценария — девальвация до 35 гривен к лету, или же наоборот — некоторое падение курса доллара.