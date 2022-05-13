Що буде з курсом долара в Україні до кінця війни: аналітик дав прогноз

Якщо курс залишиться замороженим, то й серйозних стрибків у вартості валют не передбачається

Курс долара в Україні залишатиметься зафіксованим до кінця війни.

Таким прогнозом поділився аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак у коментарі "Сегодня".

За його словами, якщо курс валют зараз відпустити, то девальвація неминуче позначиться на вартості товарів для населення. Тому він прогнозує, що у найближчому майбутньому в курсі долара не спостерігатиметься значних коливань чи стрибків.

Орищак також каже, що зараз попит на валюту в нашій країні зростати не може, оскільки у населення не стає більше грошей, щоб робити накопичення, а бізнес не розвивається.

Як повідомлялося раніше, після початку повномасштабного вторгнення росії Національний банк України "заморозив" курс валют.

Тим часом на чорному ринку торги все одно продовжуються, і за останню добу українська національна валюта просіла щодо долара США, але зміцнилася щодо євро та злотого.

Експерти ж вважають, що офіційний курс долара в Україні може незабаром наблизитися до ринкового, оскільки для України невигідно утримувати його замороженим до кінця війни.