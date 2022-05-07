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Ждать ли доллар по 40? Экономист озвучил прогноз

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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От скачков курса доллара в Украине зависит много позиций на рынке Новость обновлена 07 мая 2022, 09:20
От скачков курса доллара в Украине зависит много позиций на рынке

Весну доллар должен продержаться на определенном уровне, без перегибов

Стоимость американской валюты, которая в начале мая начала немного дешеветь на черном рынке, не поднимется выше "планки" в 35 гривен. Такие прогнозы на курс доллара прозвучали от финансового эксперта Даниила Монина.

Об этом специалист рассказал в разговоре с "Телеграфом".

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По мнению Монина, до конца мая цена доллара будет колебаться в пределах 33-34 гривен — речь идет о наличном рынке. Однако с приходом лета может измениться, и для этого существует сразу несколько факторов.

Один из самых главных — принятие законопроекта №7311, который предполагает увеличение размера налогов. Если это произойдет, объясняет эксперт, то вслед за налоговой ставкой импортерам увеличат платежи.

"Значит — поднимут спрос на валюту и заставят бизнес покупать ее активнее и дороже, чем сейчас", — предположил Даниил Монин.

Вместе с этим он считает, что если Нацбанк будет вести грамотную политику, то внезапного скачка рост доллара можно избежать. Главное — не ухудшить ситуацию еще больше.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему рост курса доллара может обернуться хорошими последствиями для украинской экономики.

Также мы писали, чего можно ожидать от американской валюты летом 2022 года.

Теги:
#Доллар #Прогноз #Курс валют #Курс доллара #Даниил Монин
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