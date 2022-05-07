Ждать ли доллар по 40? Экономист озвучил прогноз

Весну доллар должен продержаться на определенном уровне, без перегибов

Стоимость американской валюты, которая в начале мая начала немного дешеветь на черном рынке, не поднимется выше "планки" в 35 гривен. Такие прогнозы на курс доллара прозвучали от финансового эксперта Даниила Монина.

Об этом специалист рассказал в разговоре с "Телеграфом".

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По мнению Монина, до конца мая цена доллара будет колебаться в пределах 33-34 гривен — речь идет о наличном рынке. Однако с приходом лета может измениться, и для этого существует сразу несколько факторов.

Один из самых главных — принятие законопроекта №7311, который предполагает увеличение размера налогов. Если это произойдет, объясняет эксперт, то вслед за налоговой ставкой импортерам увеличат платежи.

"Значит — поднимут спрос на валюту и заставят бизнес покупать ее активнее и дороже, чем сейчас", — предположил Даниил Монин.

Вместе с этим он считает, что если Нацбанк будет вести грамотную политику, то внезапного скачка рост доллара можно избежать. Главное — не ухудшить ситуацию еще больше.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему рост курса доллара может обернуться хорошими последствиями для украинской экономики.

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