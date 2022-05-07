Чи чекати на долар по 40? Економіст озвучив прогноз

Весну долар має протриматися на певному рівні, без перегинів

Вартість американської валюти, яка на початку травня почала дешевшати на чорному ринку, не підніметься вище за "планку" в 35 гривень. Такі прогнози на курс долара пролунали від фінансового експерта Данила Моніна.

Про це фахівець розповів у розмові із "Телеграфом".

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На думку Моніна, до кінця травня ціна долара коливатиметься в межах 33-34 гривень — йдеться про готівковий ринок. Однак з приходом літа може змінитися, і для цього є відразу кілька факторів.

Один із найголовніших — ухвалення законопроєкту №7311, який передбачає збільшення розміру податків. Якщо це станеться, пояснює експерт, то за податковою ставкою імпортерам збільшать платежі.

"Отже, піднімуть попит на валюту і змусять бізнес купувати її активніше і дорожче, ніж зараз", — припустив Данило Монін.

Водночас він вважає, що якщо Нацбанк вестиме грамотну політику, то раптового стрибка зростання долара можна уникнути. Головне — не погіршити ситуацію ще більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому зростання курсу долара може обернутися позитивними наслідками для української економіки.

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