Чи чекати на долар по 40? Економіст озвучив прогноз
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Весну долар має протриматися на певному рівні, без перегинів
Вартість американської валюти, яка на початку травня почала дешевшати на чорному ринку, не підніметься вище за "планку" в 35 гривень. Такі прогнози на курс долара пролунали від фінансового експерта Данила Моніна.
Про це фахівець розповів у розмові із "Телеграфом".
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На думку Моніна, до кінця травня ціна долара коливатиметься в межах 33-34 гривень — йдеться про готівковий ринок. Однак з приходом літа може змінитися, і для цього є відразу кілька факторів.
Один із найголовніших — ухвалення законопроєкту №7311, який передбачає збільшення розміру податків. Якщо це станеться, пояснює експерт, то за податковою ставкою імпортерам збільшать платежі.
"Отже, піднімуть попит на валюту і змусять бізнес купувати її активніше і дорожче, ніж зараз", — припустив Данило Монін.
Водночас він вважає, що якщо Нацбанк вестиме грамотну політику, то раптового стрибка зростання долара можна уникнути. Головне — не погіршити ситуацію ще більше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому зростання курсу долара може обернутися позитивними наслідками для української економіки.
Також ми писали, чого очікувати від американської валюти влітку 2022 року.
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