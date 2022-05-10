Доллар дешевеет: что происходит на валютном рынке Украины

Цена основной европейской и американской валюты значительно отличается от города к городу

На валютном рынке за сутки произошли серьезные изменения. Так, черный рынок показывает значительное падение средней стоимости доллара. Американская валюта потеряла в цене 30 копеек при покупке и при продаже.

Согласно данным сайта "Минфин", в цене на черном рынке просил и евро. Его стоимость снизилась также примерно на треть гривны.

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За наличный доллар в среднем по Украине просят 33,4 / 33,7 грн, за евро 35,4 / 35,75 грн. С курсом других валют вы можете ознакомиться в таблице ниже. Отметим, что курс отличается в зависимости от города:

Львов. Доллар 33,32/33,5 грн, евро 35,2/35,38.

Доллар 33,32/33,5 грн, евро 35,2/35,38. Харьков. Доллар 33,5/34,15 грн, евро 35,3/36,6.

Доллар 33,5/34,15 грн, евро 35,3/36,6. Киев. Доллар 33,45/33,65 грн, евро 35,45/35,75.

Стоимость валюты на черном рынке и в НБУ

Доллар и евро в банках

После 9 мая стоимость доллара и евро в банках также упала.

Курс доллара в банках

Курс евро в банках

Эксперты отмечают, что евро по отношению к доллару слабеет, а американская валюта может пойти в цене вверх.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли ожидать доллара по 40 грн к концу мая. Изменения в валютных прогнозах заставляют людей задумываться о накопление — в какой валюте лучше всего хранить сбережения рассказали эксперты.