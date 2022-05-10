Долар дешевшає: що відбувається на валютному ринку України

Ціна основної європейської та американської валюти значно відрізняється від міста до міста

На валютному ринку за добу відбулися серйозні зміни. Так, чорний ринок свідчить про значне падіння середньої вартості долара. Американська валюта втратила в ціні 30 копійок при купівлі та продажу.

За даними сайту "Мінфін", у ціні на чорному ринку просив і євро. Його вартість знизилася приблизно на третину гривні.

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За готівковий долар у середньому по Україні просять 33,4/33,7 грн, за євро 35,4/35,75 грн. З курсом інших валют ви можете ознайомитись у таблиці нижче. Зазначимо, що курс відрізняється в залежності від міста:

Львів. Долар 33,32/33,5 грн, 35,2/35,38 євро.

Долар 33,32/33,5 грн, 35,2/35,38 євро. Харків. Долар 33,5/34,15 грн, 35,3/36,6 євро.

Долар 33,5/34,15 грн, 35,3/36,6 євро. Київ. Долар 33,45/33,65 грн, євро 35,45/35,75.

Вартість валюти на чорному ринку та в НБУ

Долар та євро в банках

Після 9 травня вартість долара та євро у банках також впала.

Курс долара у банках

Курс євро у банках

Експерти зазначають, що євро по відношенню до долара слабшає, а американська валюта може піти в ціні вгору.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто чекати долара по 40 грн до кінця травня. Зміни у валютних прогнозах змушують людей замислюватися про накопичення – у якій валюті найкраще зберігати заощадження розповіли експерти.