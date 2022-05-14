Рост курса, инфляция или стабильность – что ждет Украину, если отказаться от госрегулирования валютного рынка

Если государство перестанет контролировать курс доллара, украинцев ждет рост цен на все

В субботу, 14 мая случился резкий скачок курса доллара к гривне – последняя потеряла сразу около 30 копеек, так что за 1 доллар теперь в среднем дают на наличном рынке не менее 34 гривен.

При этом официальный курс гривны к доллару был зафиксирован еще 24 февраля на уровне 29,25 грн до конца военного положения.

"Телеграф" спросил у экспертов, может ли государство отказаться от регулирования валютного рынка в условиях боевых действий и что это за собой повлечет.

Госрегулирование неизбежно, но есть нюансы

Опрошенные "Телеграфом" эксперты сошлись во мнении, что в условиях войны государственное регулирование неминуемо, хотя и может выглядеть по-разному.

Так, по мнению финансового аналитика Бориса Кушнирука, госрегулирование бывает двух видов – административного, реализуемого сейчас в виде фиксации курса на уровне 29,25 грн, и рыночного – за счет валютных интервенций НБУ на валютный рынок.

"Рыночный механизм более эффективен, тем более что у НБУ хватает золотовалютных резервов для удержания стабильности курса. Административное же регулирование лишь создает условия для злоупотреблений и заработка при параллельном курсе валют. Оно было эффективным первый месяц войны, но теперь от него больше вреда", — уверен собеседник "Телеграфа".

Как крайне низкую вероятность отмены госрегулирования в ближайшие 2-3 месяца видит и экономический эксперт Даниил Монин.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что государство скорее ограничит снятие налички с карточек и за рубежом по курсу НБУ, чем откажется от регулирования валютного рынка.

Вырастут цены на все, прежде всего импорт и топливо – что будет если госрегулирование отменить

В большинстве своем опрошенные "Телеграфом" эксперты сошлись во мнении, что отмена госрегулирования курса доллара в том или ином виде приведет к инфляции и росту цен.

Так, по мнению Даниила Монина, это приведет к массовому переводу электронных и наличных гривен в доллары, что приведет к одномоментному скачку курса доллара, который после того, как гривна будет потрачена, стабилизируется. Сколько именно составит этот рост, по словам эксперта, спрогнозировать сложно, но точно одно – вслед за этим произойдет рост цен на товары, примерно на 20-30%.

По мнению Алексея Куща, колебания курса доллара составят 5-15%, правда если отказаться от госрегулирования, но ограничить юридическим лицам обмен долларов, этот показатель можно снизить.

"Если курс доллара вырастет, непременно вырастут цены на все импортные товары, прежде всего, конечно, топливо, что, в свою очередь, потянет за собой многие другие товары", — отмечает эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, отмена госрегулирования приведет к удорожанию курса доллара примерно до уровня наличного рынка сегодня, что вызовет инфляцию и рост цен, правда, конкретные цифры будут зависеть от изменения курса валют.

Не будет ничего – рынок и бедность украинцев не дадут вырасти ценам

А вот экономический эксперт Александр Охрименко считает, что отмена регулирования курса валют со стороны государства ничего особо не изменит. По его словам курс доллара в таком случае установит некое среднее значение между официальным и наличным, примерно 32-33 гривны.

"На цену, да и курс валют сейчас скорее влияет война. Даже если государство отпустит курс, валютной паники и скупки доллара не будет – на руках у людей просто не так много гривны, ведь многие потеряли работу, на что скупать валюту? Потребление сейчас у массы людей минимально", — считает собеседник "Телеграфа".

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Также эксперты прогнозируют, что из-за агрессии рф урожай Украины в этом году может быть на 35% меньше чем в прошлом году, что приведет к падению экспортной выручки, росту курса доллара и повышению цен на продукты питания для украинцев примерно на 30-40% уже к осени.