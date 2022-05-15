Чи варто чекати на падіння гривні: аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень

Експерт розповів, яким буде курс валют найближчими днями

Українці на сьогодні мають два фактори, які змушують їх купувати іноземну валюту, проте експерти не чекають найближчим часом на девальвацію гривні.

Про це розповів у коментарі "Сегодня" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак

Згідно з його прогнозом, наступного тижня (16-22 травня) в Україні курс долара на готівковому ринку залишатиметься в межах 32,3-32,55 грн, а євро — 36,00-36,08 грн.

Однак він наголосив, що невелике просідання гривні там можливе, але воно буде пов’язане зі спекуляціями тих, хто намагається продати валюту, поки на неї є попит.

Водночас Орищак зазначає, що в українців на сьогодні залишаються дві основні причини купувати іноземну валюту:

нерозуміння подальших перспектив в економіці, політичних орієнтирах та власному матеріальному становищі;

необхідність виїзду до інших країн, отже і наявність на руках місцевої валюти.

"Ми не чекаємо на девальвацію національної валюти. Попри війну, поки НБУ стримує курс гривні, девальвації не буде", — сказав він.

Стабільність української валюти також може забезпечити і падіння на криптовалютному ринку, тому він нагадав, що за тиждень Біткоїн втратив майже 25% своєї вартості. Це, за його словами, може призвести до підвищення панічних настроїв у тих, хто тримав цифрові валюти, підштовхнути їх тримати кошти в гривні і тим самим забезпечити їй додаткову стабільність.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" напередодні запитав у експертів, чи може держава відмовитися від регулювання валютного ринку в умовах воєнного часу і що це спричинить.