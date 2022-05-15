Стоит ли ждать падения гривны: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю

Эксперт рассказал, каким будет курс валют в ближайшие дни

Украинцы на сегодняшний день имеют два фактора, которые вынуждают их покупать иностранную валюту, однако эксперты не ждут в ближайшее время девальвации гривны.

Об этом рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак

Согласно его прогнозу, на следующей неделе (16-22 мая) в Украине курс доллара на наличном рынке будет оставаться в пределах 32,3-32,55 грн, а евро — 36,00-36,08 грн.

Однако он подчеркнул, что небольшое проседание гривны там возможно, но оно будет связано со спекуляциями тех, кто пытается продать валюту, пока на нее есть какой-либо спрос.

Вместе с тем Орыщак отмечает, что у украинцев на сегодняшний день остаются две основные причины покупать иностранную валюту:

непонимание дальнейших перспектив в экономике, политических ориентирах и собственном материальном положении;

необходимость выезда за границу, а следовательно и наличие на руках местной валюты.

"Мы не ждем девальвацию национальной валюты. Несмотря на войну, пока НБУ сдерживает курс гривны, девальвации не будет", — сказал он.

Стабильность украинской валюты также может обеспечить и падение на криптовалютном рынке, так он напомнил, что за неделю Биткоин потерял почти 25% своей стоимости. Это по его словам может привести к повышению панических настроений у тех, кто держал цифровые валюты, подтолкнуть их держать средства в гривне и тем самым обеспечить ей дополнительную стабильность.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" накануне спросил у экспертов, может ли государство отказаться от регулирования валютного рынка в условиях военного времени и что это за собой повлечет.