Стоимость доллара ползет вверх: на сколько подорожала валюта 15 мая

разница в стоимости доллара по городам составляет до 1,4 грн

Наличный доллар продолжил расти — данные черного рынка на утро 15 мая показывают, что он в среднем прибавил в стоимости 20 копеек на покупке и 5 при продаже.

Согласно данным сайта Минфин, на черном рынке не изменилась стоимость евро, а злотый — подорожал незначительно.

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Разница в крупных городах по курсу доллара и евро:

Киев: доллар 34,4/34,6 грн, евро 35,95/36,35

Харьков: доллар 34,25/34,9, евро 35,5/ 36,7

Львов: доллар 34,4/ 34,61 грн, евро 35,78/35,95

Днепр: доллар 33/ 34,8 грн, евро 35,7/36,5.

Курс валют в Украине - НБУ и черный рынок

Стоимость доллара по официальному курсу Нацбанка зафиксирована на одном уровне до окончания войны. По мнению аналитиков это удержало американскую валюту от скачка до сотни гривен за USD.

В какой валюте хранить сбережения

Также отмечается, что существенной в масштабах экономики разницы между курсом НБУ и черным рынком нет, но переводить все сбережения в доллар не стоит. Аналитик Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что в долларах США может быть половина накоплений, тогда как остальное стоит разделить между евро и гривной. При этом гривневого запаса в идеальной ситуации должно хватать семье на три месяца основных расходов.

Как ранее писал "Телеграф", другие эксперты считают, что сохранить свои средства можно и другим путем — не конвертируя в валюту.