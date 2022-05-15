Вартість долара повзе вгору: на скільки подорожчала валюта 15 травня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 14
Різниця у вартості долара по містах становить до 1,4 грн.
Готівковий долар продовжив зростати – дані чорного ринку на ранок 15 травня показують, що він у середньому додав у вартості 20 копійок на покупці та 5 під час продажу.
За даними сайту Мінфін, на чорному ринку не змінилася вартість євро, а злотий — незначно подорожчав.
Перевірені новини про головні події в Україні шукайте у нашому Telegram
Різниця у великих містах за курсом долара та євро:
Київ : долар 34,4/34,6 грн, євро 35,95/36,35
Харків : долар 34,25/34,9, євро 35,5/ 36,7
Львів : долар 34,4/ 34,61 грн, євро 35,78/35,95
Дніпро : долар 33/34,8 грн, євро 35,7/36,5.
Вартість долара за офіційним курсом Нацбанку зафіксована на одному рівні до закінчення війни. На думку аналітиків, це втримало американську валюту від стрибка до сотні гривень за USD.
В якій валюті зберігати заощадження
Також наголошується, що суттєвої у масштабах економіки різниці між курсом НБУ та чорним ринком немає, але переводити всі заощадження в долар не варто. Аналітик Олексій Кущ розповів "Сегодня", що в доларах США може бути половина накопичень, тоді як інше варто поділити між євро та гривнею. При цьому гривневого запасу в ідеальній ситуації має вистачати сім’ї на три місяці основних витрат.
Як раніше писав "Телеграф", інші експерти вважають, що зберегти свої кошти можна й іншим шляхом – не конвертуючи у валюту.