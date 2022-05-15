Вартість долара повзе вгору: на скільки подорожчала валюта 15 травня

Різниця у вартості долара по містах становить до 1,4 грн.

Готівковий долар продовжив зростати – дані чорного ринку на ранок 15 травня показують, що він у середньому додав у вартості 20 копійок на покупці та 5 під час продажу.

За даними сайту Мінфін, на чорному ринку не змінилася вартість євро, а злотий — незначно подорожчав.

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Різниця у великих містах за курсом долара та євро:

Київ : долар 34,4/34,6 грн, євро 35,95/36,35

Харків : долар 34,25/34,9, євро 35,5/ 36,7

Львів : долар 34,4/ 34,61 грн, євро 35,78/35,95

Дніпро : долар 33/34,8 грн, євро 35,7/36,5.

Курс валют в Україні — НБУ та чорний ринок

Вартість долара за офіційним курсом Нацбанку зафіксована на одному рівні до закінчення війни. На думку аналітиків, це втримало американську валюту від стрибка до сотні гривень за USD.

В якій валюті зберігати заощадження

Також наголошується, що суттєвої у масштабах економіки різниці між курсом НБУ та чорним ринком немає, але переводити всі заощадження в долар не варто. Аналітик Олексій Кущ розповів "Сегодня", що в доларах США може бути половина накопичень, тоді як інше варто поділити між євро та гривнею. При цьому гривневого запасу в ідеальній ситуації має вистачати сім’ї на три місяці основних витрат.

Як раніше писав "Телеграф", інші експерти вважають, що зберегти свої кошти можна й іншим шляхом – не конвертуючи у валюту.