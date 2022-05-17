Євро повернувся до зростання: свіжий курс у банках та на чорному ринку 17 травня

Євро та злотий повернулись до зростання, а от долар призупинився

Валютні курси, які були встановлені на вівторок, 17 травня, змінилися в різних діапазонах. До прикладу, курс американського долара за офіційним курсом Нацбанку у порівнянні з попереднім днем не змінився і зберіг значення 29,25 гривні, а от євро у ціні збільшився, тож сьогодні коштуватиме 30,48 гривні.

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Відносно чорного ринку, то, згідно з даними Мінфіну, "чорний" курс долара на ринках України впевнено котиться догори, підбираючись дедалі ближче до позначки у 35 гривень.

У вівторок середній курс продажу американської валюти становить 34,54 гривні за долар, а курс купівлі – 34,4 гривні.

Загалом ситуація виглядає так:

Вартість долара та інших валют на чорному ринку

Офіційний курс від Національного банку України сьогодні встановлений таким чином: курс євро упродовж доби утримуватиметься на позначці у 30,48 гривні, що на 10 копійок більше, ніж днем раніше.

Долар в ціні не змінився, він залишається на рівні у 29,25 гривні.

Курс євро та долара у банках України на 17 травня

Щодо інших валют, то деякі з них також повернулися до зростання. Зокрема, курс польського злотого становить 6,53 гривні за злотий, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 35,86 гривні за фунт. Це на 20 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські економісти пророкують різке наближення вартості долара до ринкового після того, як будуть скасовані валютні обмеження.