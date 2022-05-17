Евро вернулся к росту: свежий курс в банках и черном рынке 17 мая

Евро и злотый вернулись к росту, а вот доллар приостановился

Валютные курсы, установленные на вторник, 17 мая, изменились в разных диапазонах. К примеру, курс американского доллара по официальному курсу Нацбанка, по сравнению с предыдущим днем, сохранил свои позиции на уровне 29,25 гривны, а вот евро в цене увеличился, так что сегодня будет стоить 30,48 гривны.

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Относительно черного рынка, то, согласно данным Минфина, "черный" курс доллара на рынках Украины уверенно катится вверх, подбираясь все ближе к отметке 35 гривен.

Во вторник средний курс продажи американской валюты составляет 34,54 гривны за доллар, а курс покупки – 34,4 гривны.

В общем, ситуация выглядит так:

Стоимость доллара и других валют на черном рынке

Официальный курс от Национального банка Украины сегодня установлен следующим образом: курс евро в течение суток будет удерживаться на отметке в 30,48 гривны, что на 10 копеек больше, чем днем ранее.

Доллар цену не поменял, он остается на уровне 29,25 гривны.

Курс евро и доллара в банках Украины на 17 мая

Что касается других валют, то некоторые из них тоже вернулись к росту. В частности, курс польского злотого составляет 6,53 гривны за злотый, что на 4 копейки больше, чем в понедельник. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 35,86 гривны за фунт. Это на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские экономисты прочат резкое приближение стоимости доллара к рыночному после того, как будут отменены валютные ограничения.