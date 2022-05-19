Долар на чорному ринку перетнув психологічну позначку: свіжий курс валют

Що викликало стрибок ціни валют, поки незрозуміло

На ранок четверга, 19 травня, в Україні значно подорожчав американський долар — лише у продажу на чорному ринку він додав майже півтори гривні, досягнувши позначки 36,30. Продовжує також підвищуватися, як і днем раніше, вартість євро.

Докладніше про курс валют розповість "Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін".

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Значно подорожчала американська валюта як у покупці, так і у продажу. Якщо в середу долар можна було купити на чорному ринку за 34,55 грн., то сьогодні за нього вже просять не менше 35,46 грн. Змінилася і ціна за продаж — із 35 грн до 36,30 грн. Таким чином долар перетнув психологічну позначку 35 гривень і поки не збирається опускатися.

Слідом за ним також зростає ціна євро. Зараз за нього просять 37 гривень, а за продаж — 38 гривень. Фактично за добу європейська валюта здорожчала на понад гривню.

Відобразився такий стрибок на чорному ринку і на ситуації в банках.

Це стосується і вже згадуваного євро — вартість цієї валюти помітно відрізняється від пропонованої попередньої доби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зацікавлена влада в тому, щоб опустити курс долара або хоча б скасувати його фіксовану вартість. Як відомо, Нацбанк рекомендував утримувати ціну американської валюти на рівні 29,25 грн., як це було до російського вторгнення.