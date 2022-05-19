Курс долара за день різко подорожчав: експерт розповів, що буде далі

Зростання курсу експерт назвав давно очікуваним і розповів, чого слід очікувати далі

Четвер, 19 травня, ознаменувався різким зростанням курсу долара щодо гривні. Всього за день заокеанська валюта подорожчала більш ніж на гривню, подолавши позначку 36 гривень.

Економічний експерт Олег Пендзін назвав "Телеграфу" причини, що спричинили зростання курсу долара.

За словами експерта, таких причин дві, хоча в основі обох стоїть діяльність Національного банку України.

"Ввівши фіксований курс долара, НБУ дозволив залишитися другому ринку валюти, одночасно заборонивши банкам підкріплювати свої обмінні пункти доларами. Тобто скільки банки викуплять у населення доларів, стільки вони ж йому і продадуть. Тобто фізичний обсяг іноземної валюти дуже обмежений, оскільки НБУ продає долар лише під критичний імпорт, тобто небагато. І чинить правильно, оскільки через фактично зупинення експорту у військових умовах долар до країни надходить вкрай дозовано, а витрачати на підтримку курсу золотовалютні резерви країни — ризиковано", — стверджує експерт.

Другою причиною зростання курсу долара Олег Пендзін називає наявність незабезпеченої нічим гривні.

"З початку бойових дій НБУ випустив близько 100 мільярдів гривень, щоб фінансувати війну та бюджетний дефіцит. У результаті на руках населення зараз багато нічим незабезпеченої гривні, яку населення намагається перевести до стабільнішого долара. З урахуванням того, що обсяг готівкового долара фізично обмежений – ціна обміну або курс зростає, все як на звичайному ринку", — пояснює другу причину стрибка курсу долара співрозмовник "Телеграфа".

Як прогнозує експерт, курс долара зростатиме й надалі.

Буквально напередодні стрибка долара в НБУ заявили, що не планують скасовувати фіксований курс долара.