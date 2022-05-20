Долар за 40 уже влітку? В якій валюті зберігати заощадження в умовах війни

Менш ніж за місяць курс долара може подолати позначку 40 гривень

Другий день в Україні спостерігається різкий обвал гривні — тепер за його купівлю/продаж пропонують від 36,5 до 37,5 грн. Причому особливих факторів, які б могли стримати девальвацію гривні, поки що не видно.

За словами економічного експерта Олексія Куща, найближчого місяця гривня може втратити до долара від 5 до 15%, тобто в червні курс долара може зрости мінімум до 39-42 гривень.

"Курс гривні до долара сьогодні залежить від трьох основних факторів – динаміки надходження міжнародної фінансової допомоги, доходів від експорту та боротьби держави з відпливом капіталу з країни. Залежно від ситуації на цих напрямках і виглядатиме конкретний курс, за моїми підрахунками гривня може впасти в ціною до долара на 5-15%", — констатував експерт у коментарі "Телеграфу".

Загалом, за словами Олексія Куща, саме долар найближчим часом стане найбільш стабільною валютою у світі і тому в нього варто вкладати кошти.

"У Європі очікується рецесія, в Азії та Китаї буде криза, оскільки вони залежать від імпорту енергоресурсів, ціни на які зростають. У такій ситуації – майбутнього зростання цін на енергоресурси, США перебувають у кращій ситуації, оскільки мають великі власні запаси, тому стан американської економіки та валюти — долара, буде найбільш стабільним", — пояснив експерт вигоду вкладення коштів в американську валюту.

На думку економіста Олега Пендзіна, різке зростання курсу долара до гривні спричинене наявністю на валютному ринку великої кількості незабезпеченої гривні, а також фізичним браком готівкового долара.