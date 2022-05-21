Євро та долар на "чорному ринку" дешевшають: курс валют в Україні на 21 травня
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Курс долара в банках не змінився, а євро трохи знизився
Курс долара в Україні на чорному ринку зупинив своє стрімке зростання і USD навіть трохи подешевшав у суботу, 21 травня.
За даними сайту "Мінфін", вартість валюти в середньому по Україні зупинилася на позначці 36 грн при покупці і 37 грн при продажу, знизившись на півгривні за добу.
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Також до вихідних впала вартість валюти Європейського союзу. За євро просять на чорному ринку в середньому 37,5 грн при купівлі та 38,5 при продажу.
Зазначимо, що в банках вартість долара в середньому залишилася незмінною, тоді як євро незначно зріс на продажі.
Нагадаємо, з суботи 21 травня Нацбанк скасував обмеження на курс продажу валюти. Передбачалося, що це сприятиме зниженню коливань курсу на ринку готівкового долара та інших валют.
Як раніше писав "Телеграф", аналітики прогнозують, що долар може подолати психологічну позначку 40 грн і поповзти вище вже в червні. При цьому, факторів для стримування знецінення гривні не бачать.
Також економісти вирахували, як краще зберігати заощадження під час війни та на яку валюту потрібно звернути увагу.