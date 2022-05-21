Євро та долар на "чорному ринку" дешевшають: курс валют в Україні на 21 травня

Курс долара в банках не змінився, а євро трохи знизився

Курс долара в Україні на чорному ринку зупинив своє стрімке зростання і USD навіть трохи подешевшав у суботу, 21 травня.

За даними сайту "Мінфін", вартість валюти в середньому по Україні зупинилася на позначці 36 грн при покупці і 37 грн при продажу, знизившись на півгривні за добу.

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Також до вихідних впала вартість валюти Європейського союзу. За євро просять на чорному ринку в середньому 37,5 грн при купівлі та 38,5 при продажу.

Курс валют в Україні на чорному ринку, в банках та від НБУ

Зазначимо, що в банках вартість долара в середньому залишилася незмінною, тоді як євро незначно зріс на продажі.

Курс долара у банках України

Курс євро у банках України

Нагадаємо, з суботи 21 травня Нацбанк скасував обмеження на курс продажу валюти. Передбачалося, що це сприятиме зниженню коливань курсу на ринку готівкового долара та інших валют.

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Як раніше писав "Телеграф", аналітики прогнозують, що долар може подолати психологічну позначку 40 грн і поповзти вище вже в червні. При цьому, факторів для стримування знецінення гривні не бачать.

Також економісти вирахували, як краще зберігати заощадження під час війни та на яку валюту потрібно звернути увагу.