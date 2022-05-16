Долар на чорному ринку росте: чи варто купувати американську валюту зараз

Експерти радять зберігати заощадження не тільки в доларах

Поки офіційний курс долара в Україні утримується Національним банком, на чорному ринку долар стрімко росте у ціні відносно гривні. На фоні цього українці у паніці можуть ринутися за валютою, однак експерти не радять з цим поспішати й тим більше зберігати всі заощадження у доларах.

Таку думку озвучив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі виданню "Сьогодні".

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Аналітик підкреслив, що без нагальної потреби обмінювати доларові заощадження зараз не треба, однак й зберігати всі кошти в американській валюті він також не радить.

За його словами, найкращий варіант для українців — половину заощаджень тримати в доларах, а іншу частину — розділити між євро та гривнею.

"Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім'я витрачає на місяць, і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро", – зазначив Олексій Кущ.

Він додав, що ще один непоганий варіант валюти, у якій вигідно зберігати заощадження, — це швейцарський франк. Однак, серед українців він не такий популярний та і його не так просто знайти в обмінниках. Однак, економіст все ж радить звернути увагу на екзотичні валюти, які не так мають попит в Україні.

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