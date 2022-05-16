Євро знову подешевшав, а долар міцно тримає позиції: свіжий курс на 16 травня

Курс гривні щодо євро зріс на 4 копійки

У понеділок, 16 травня, Національний банк утримав курс американського долара щодо гривні на стабільному рівні – 29,25 гривні. Тим часом євро, у порівнянні з попередніми розцінками, продовжує зростати. Тепер його оцінюють у 30,37 гривні.

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Що стосується чорного ринку, то, згідно з даними Мінфіну, "чорний" долар США продовжує котитися догори. Середній курс продажу долара станом на 16 травня сягнув 34,57 гривні. Купівля встановилася на середньому рівні 34,35 гривні.

Євро у понеділок утримав свої попередні позиції при купівлі, а от при продажу трохи зменшився, упродовж сьогоднішньої доби його можна буде продати за 36,20 гривні.

Найнижчий курс продажу долара в обмінниках становить 34,4 гривні, а от найбільший — 35,8 гривні.

Вартість долара та інших валют на чорному ринку

Якщо говорити про банківські розцінки на валюту, то згідно з офіційним курсом Нацбанку України, 16 травня курс гривні щодо євро зріс на 4 копійки. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому самому рівні.

Курс долара та євро у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські економісти припускають, що курс долара США може наблизитися до ринкового, проте є кілька умов, аби це все ж сталося.