Доллар на черном рынке растет: стоит ли покупать американскую валюту сейчас
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Эксперты советуют сохранять сбережения не только в долларах
Пока официальный курс доллара в Украине удерживается Национальным банком, на черном рынке доллар стремительно растет в цене по отношению к гривне. На фоне этого украинцы в панике могут ринуться за валютой, однако эксперты не рекомендуют с этим спешить и тем более сохранять все сбережения в долларах.
Такое мнение озвучил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии "Сегодня".
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Аналитик подчеркнул, что без необходимости обменивать долларовые сбережения сейчас не нужно, однако и хранить все средства в американской валюте он также не советует.
По его словам, лучший вариант для украинцев – половину сбережений держать в долларах, а другую часть – разделить между евро и гривной.
"Пока что в гривнах я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства. Подсчитать, сколько семья тратит в месяц, и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро", — отметил Алексей Кущ.
Он добавил, что еще один неплохой вариант валюты, в которой выгодно хранить сбережения, это швейцарский франк. Однако, среди украинцев он не так популярен и его не так просто найти в обменниках. Однако экономист все же советует обратить внимание на экзотические валюты, которые не так пользуются спросом в Украине.
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