Евро снова подешевел, а доллар крепко держит позиции: свежий курс на 16 мая
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Курс национальной валюты относительно евро увеличился на 4 копейки
В понедельник, 16 мая, Национальный банк удержал курс американского доллара по отношению к гривне на стабильном уровне – 29,25 гривны. Тем временем евро по сравнению с предыдущими расценками продолжает расти. Теперь его оценивают в 30,37 гривны.
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Что касается черного рынка, то согласно данным Минфина, "черный" доллар США продолжает катиться вверх. Средний курс продажи доллара по состоянию на 16 мая составил 34,57 гривны. Покупка установилась на среднем уровне 34,35 гривны.
Евро в понедельник удержал свои предыдущие позиции при покупке, а вот при продаже немного уменьшился, в течение сегодняшних суток его можно будет продать за 36,20 гривны.
Самый низкий курс продажи доллара в обменниках составляет 34,4 гривны, а вот самый большой – 35,8 гривны.
Если говорить о банковских расценках на валюту, то согласно официальному курсу Нацбанка Украины, 16 мая курс гривны по отношению к евро вырос на 4 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские экономисты предполагают, что курс доллара США может приблизиться к рыночному, однако есть несколько условий, чтобы это все же произошло.