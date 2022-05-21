Курс доллара отпустили или нет? НБУ объяснил валютные нововведения для банков

Банкам разрешили регулировать наличный курс доллара

Национальный банк Украины объяснил новые правила по стоимости американского доллара в банках Украины. Как оказалось, официальный курс валюты для безналичных сделок остается неизменным, как и до войны — 29,25 грн. Однако в наличных расчетах и на кассах банков стоимость доллара может оказаться другой.

Детальнее ситуацию объяснили в пресс-службе НБУ в субботу, 21 мая.

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По словам специалистов, фиксированный обменный курс позволяет сдерживать инфляцию, которая появляется из-за уменьшения и удешевления критического импорта. Именно поэтому безналичный сегмент финансового рынка (именно валюты) должен и дальше пользоваться "закрепленным" курсом, где доллар стоит 29,25 грн. Также разрешается изменять эту стоимость, но не более чем на +1% к фиксированному курсу.

Важно! Большинство сделок на валютном рынке осуществляется именно в его безналичном сегменте, где, в частности, продают и покупают безналичную валюту экспортеры и импортеры. Таким образом, импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке, НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов.

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Что же "отпустил" НБУ?

Если коротко — все, что касается наличного сегмента валютного рынка.

Банки больше не имеют ограничений на курсы продажи наличной валюты. В Нацбанке надеются, что это сможет выровнять официальные банковские предложения по "серому" импорту валюты и курсу обменников на "черном" рынке. Сняты ограничения на курс, по которому банки будут списывать гривневые средства со счетов, если клиенты пользуются этими картами за границей.

"Таким образом, НБУ создает возможности для сближения курса конвертации валюты для временно находящихся за рубежом граждан и курса покупки наличной валюты для граждан, которые остаются в Украине", — отметили в НБУ.

По мнению специалистов, благодаря новым разрешениям украинские международные резервы валюты будут более защищены, а непроизводительный вывод капитала из государства закончится.

Между тем, подобные изменения уже влияют на финансовые колебания. К примеру, к утру 21 мая доллар несколько подешевел даже на "черном рынке".

Также Телеграф писал, чего можно ожидать от курса американской валюты уже летом.