"ПриватБанк" поновив дві важливі послуги для українців: що стало знову доступним
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Відсьогодні клієнти банку знову можуть робити покупки в кредит в мережах магазинів-партнерів установи
З середи, 25 травня, один із провідних банків України "ПриватБанк" поновив дію двох важливих послуг: оплату частинами та покупку у розстрочку. Обидві послуги не надавалися банком з початку повномасштабного вторгнення росії.
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Про це повідомив у прес-центр банківської установи на своїй сторінці в соцмережі.
"Оплата частинами та миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете робити покупки у кредит", – зазначається в тексті публікації.
Варто додати, що для того, щоб переглянути доступний кредитний ліміт або дізнатися про умови кредитування детальніше у застосунку "Приват24", потрібно перейти у розділ "Сервіси", обрати пункт "Кредити" і клікнути на "Оплата частинами\Миттєва розстрочка".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 червня провідні українські банки закривають дію послуги "Кредитні канікули", яка була впроваджена в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Тепер клієнтам "ПриватБанку", "Ощадбанку" та Монобанку доведеться знову сплачувати відсотки по кредитах у зазначені ще до війни терміни.