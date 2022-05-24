Боржникам залишився тиждень: українські банки запроваджують нововведення з 1 червня

Банківська система потребує нових вливань

Надходження літа символізує для банківської системи України повернення до деяких довоєнних правил. Насамперед йдеться про закінчення кредитних канікул, що тривали з березня, для клієнтів найбільших вітчизняних банків.

Докладніше про нововведення розповість "Телеграф".

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Багатьом українцям повернення обов’язкових платежів, звичайно, не сподобається — частина з них втратила і будинок, і роботу, тому додаткові витрати будуть дещо невчасними. Проте фінансисти пояснюють — банки, які так і підтримували клієнтів, потребують додаткових вливань у систему. Інакше на неї може чекати крах.

ПриватБанк та Ощадбанк

Фізособи та бізнесмени, які користуються кредитними картками, почнуть платити відсоткову ставку за гроші банку з 1 червня. Кредитні "канікули", до речі, у цих банках почалися ще в березні — майже відразу після початку повномасштабного вторгнення росії.

Своєрідні пільги торкнулися тих клієнтів "Привату", які раніше оформили собі карти "Універсальна" та "Універсальна Голд". Крім цього, правила поширювалися і на людей з преміальними картами.

Також літо стане фінішем для аналогічного "канікульного" періоду та в "Ощадбанку". Повернуться відсотки за використання кредитних грошей, також з’явиться необхідність вносити і регулярні платежі за кредитами. Якщо обов’язкові фінансові операції не будуть своєчасними, "Ощад" нараховуватиме пеню.

Монобанк

"Монобанк", який хоч і не скасовував виплати за кредитами, але зменшив їхню обов’язкову частину до мінімуму, більше тішить своїх клієнтів. Хоча б тим, що вже повернув частині товарів можливість операції "Купівля частинами". Проте українцям, які бажають скористатися такою пропозицією, варто бути особливо уважними – можливість "розбити" оплату на дрібні платежі не вийде. Поки що система пропонує сплачувати придбання за два-три місяці, що у разі великих покупок позначає щомісячні внески по кілька тисяч гривень.

Загалом на цю програму "Монобанк" спочатку планував виділити 10 млрд. гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які можуть бути основні причини блокування вашої банківської картки у "ПриватБанку".

Також "Телеграф" писав, чи найближчим часом вирівняється вартість іноземної валюти в банках і якого взагалі курсу можна очікувати українцям.