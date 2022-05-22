Ціна долара в банках та в обмінниках вирівнюється: експерт сказала, яким буде курс

Коли стабілізується курс долара і скільки після цього він коштуватиме

Курс іноземних валют в Україні після зняття обмежень Національним банком невдовзі має стабілізуватися.

Про це в ефірі єдиного марафону українських новин висловила голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

За її словами, для вирівнювання ситуації після подібних рішень НБУ необхідно 2-3 тижні, проте вже за близько 10 днів в Україні можна буде спостерігати нормалізацію курсу, що призведе до того, що вартість валюти на білому та сірому ринках стане приблизно однаковою.

Коробкова очікує, що в обмінниках курс долара після цього періоду закріпиться на рівні 34-36 гривень.

Вона наголосила, що рішення НБУ зняти частину обмежень з курсу пов’язане з необхідністю попередити таке явище, як "валютний туризм", коли українці виїжджали за кордон, міняли там свої заощадження на долари, а потім поверталися до України та продавали його за 35-36 гривень.

"Така ситуація під час війни абсолютно неприйнятна, коли існує сірий валютний ринок з котируваннями на 30% вище за офіційний курс", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, експерти переконані, що в Україні долара по 40 гривень не буде, хоча багато в цьому плані залежатиме від надходження міжнародної допомоги та ситуації на фронті.