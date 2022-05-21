Долара по 40 не буде: експерти дали прогноз щодо курсу валют в Україні

Курс валют в Україні багато в чому залежатиме від того, як швидко країни Заходу нададуть фінансову допомогу

У п’ятницю, 20 травня, Національний банк України відпустив курс валют, що відразу призвело до появи прогнозів про те, що в нашій країні долар продаватиметься по 40 гривень. Втім, експерти закликають не панікувати, оскільки такого стрибка, швидше за все, не буде.

Про це пише "Апостроф".

Зокрема, інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса зазначає, що багато залежатиме від фінансової допомоги Заходу. Він нагадав, що 19 травня країни G7 попередньо погодили надання для України пакету допомоги у розмірі 18,4 мільярда доларів.

"Якщо протягом найближчих трьох місяців прийдуть ті 18 мільярдів доларів, які нам збираються виділити G7, то причин для сильної девальвації, та й, в принципі, для девальвації, не буде", — сказав він.

На думку Фурси, єдине, що може вплинути на курс долара, це ситуація на фронті.

Таку ж думку поділяє й експерт CASE Україна Євген Дубогриз, який зазначив, що надходження фінансової допомоги може створити позитивні очікування на ринку та утримати гривню від падіння. Втім, він наголошує, що нині такої надійшло недостатньо, та й розраховувати на курс нижче за 31-34 грн/дол. явно не варто.

Водночас він додав, що на якусь стабільність на валютному ринку чекати теж не варто, оскільки війна породжує негативні очікування і створює сильні ризики, які впливають і на вартість гривні.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з експертами та дізнався, як Україні швидко відновити свою економіку, яка постраждала через російське вторгнення в нашу країну.