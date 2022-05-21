Доллара по 40 не будет: эксперты дали прогноз по курсу валют в Украине

Курс валют в Украине будет во многом зависеть от того, как быстро страны Запада предоставят финансовую помощь

В пятницу, 20 мая, Национальный банк Украины отпустил курс валют, что сразу же привело к появлению прогнозов о том, что в нашей стране доллар будет продаваться по 40 гривен. Впрочем, эксперты призывают не паниковать, поскольку такого скачка скорее всего не будет.

Об этом пишет "Апостроф".

В частности, инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса отмечает, что многое будет зависеть от финансовой помощи Запада. Он напомнил, что 19 мая страны G7 предварительно согласовали выделение для Украины пакета помощи в размере 18,4 миллиарда долларов.

"Если в ближайшие три месяца придут те 18 миллиардов долларов, которые нам собираются выделить G7, то причин для сильной девальвации, да и, в принципе, для девальвации, не будет", — сказал он.

По мнению Фурсы единственное, что может повлиять на курс доллара это ситуация на фронте.

Такое же мнение разделяет и эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз, который отметил, что поступление финансовой помощи может создать положительные ожидания на рынке и удержать гривну от падения. Впрочем, он подчеркивает, что в настоящее время такой поступило недостаточно, да и рассчитывать на курс ниже 31-34 грн/дол явно не стоит.

Вместе с тем он добавил, что какой-то стабильности на валютном рынке ждать тоже не стоит, поскольку война порождает негативные ожидания и создает сильные риски, которые влияют и на стоимость гривны.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экспертами и узнал, как Украине быстро восстановить свою экономику, которая пострадала из-за российского вторжения в нашу страну.