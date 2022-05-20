Уничтожит ли война украинскую экономику? Анализ и прогнозы экспертов

Экономисты предложили рецепты восстановления экономики после войны

Военная кампания россии против Украины серьезно ударила по украинской экономике, по результатам апреля полностью остановили свою работу 17% украинских предприятий, а 60% функционируют с меньшей загруженностью чем прежде.

Об этом идет речь в макроэкономическом и монетарном обзоре от НБУ за май.

Производство упало почти везде, хотя и восстанавливается

Как следует из обзора НБУ, экономическая ситуация улучшается прежде всего благодаря успешным действиям ВСУ. Так, если в марте боевые действия проходили на территории 10 областей, формирующих 55% ВВП страны, в апреле это были уже только 6 регионов и 20% ВВП. Если в марте не работали 100% предприятий Сумской и Черниговской областей, по результатам апреля таких не более 35%.

Вместе с тем, как показывает статистика, серьезно пострадали и предприятия областей, на территории которых боевые действия не велись. Например, в марте не работали 60% предприятий Ровенской области, 45% в Винницкой, 35% в Хмельницкой и других областях. Особенно обращает на себя внимание ситуация в Житомирской области в которой доля неработающих предприятий с 30% в марте в апреле выросла примерно до 55%.

В НБУ падение экономической активности в спокойных областях объясняют разрывом цепочек снабжения и производства, неопределенностью и ростом рисков, оттоком рабочей силы и ростом расходов.

В глобальном же смысле предприятия страдают от проблем с логистикой – снабжением необходимым сырьем, и невозможностью сбыть свою продукцию.

Читайте также: Категория Украина Сколько украинская экономика потеряла из-за войны: у Зеленского назвали огромную сумму россия уже нанесла Украине прямого ущерба на сумму в более 650 миллиардов долларов

Как гласят данные Нацбанка, несмотря на это бизнес адаптируется к военным условиям, активнее всего идет восстановление в сельском хозяйстве, транспорте и перерабатывающей промышленности. Хуже всего – в строительстве и добывающей промышленности, серьезно упали обороты в торговле.

По словам экспертов, опрошенных "Телеграфом", отечественная экономика может перестроиться и адаптироваться к работе в военных условиях, но тут не обойтись без помощи и правильной экономической политики государства.

Возврат НДС и госгарантии на кредиты – что поможет экономике

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, вероятнее всего активная фаза боевых действий продлится до середины осени, и завершится выходом ВСУ на государственную границу с рф везде, кроме Крыма. Вслед за этим наступит период "ни войны, ни мира", активные боевые действия прекратятся, но усилятся ракетные обстрелы со стороны россии с ударами по промышленным объектам.

"До осени скорее всего наша страна утратит львиную долю производства целых отраслей, прежде всего металлургии, снизится промышленный потенциал многих регионов – Донбасса, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей. Одновременно с этим первыми выйдут из кризиса предприятия западных регионов – Львовской, Ровенской областей и такие отрасли как пищевая промышленность, легкая, производство мебели, строительных материалов, машиностроения в части комплектующих для зарубежных покупателей", — говорит собеседник "Телеграфа" о потерях и перспективах промышленности в 2022 году.

Улучшить эту ситуацию может активная государственная поддержка производственного сектора экономики, которую следует осуществлять в направлениях кредитования и налоговой политики.

"Чтобы предприятия могли возобновить работу, им нужны оборотные средства, которые можно получить по высокой кредитной ставке. Причем последняя будет еще выше из-за военных рисков. В этих условиях государство должно взять на себя гарантии компенсации военных рисков банковских кредитов, например, гарантировать возврат кредитов банку в случае, если предприятие пострадает от действий рф. Причем в первую очередь такие гарантии должны получать предприятия производственной сферы, которые решили возобновить производство", — считает эксперт.

Вторым важным шагом в налоговой сфере Борис Кушнирук называет возвращение НДС, что с его компенсацией должно стимулировать экспортные отрасли экономики.

"Возврат НДС будет способствовать росту экспорта, предприятия будут заинтересованы в его наращивании, конечно возникнет проблема у государства с его компенсацией, но тут можно применить такой механизм как НДС-облигации как гарантию его возврата", — говорит о втором важном шаге государства для поддержки восстановления экономики эксперт.

Миллионы потерянных рабочих мест и сорванный отопительный сезон

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, главная проблема экономики сегодня — это миллионы рабочих мест для украинцев, восстановление жилого фонда и критической инфраструктуры.

"По данным Международной организации труда Украина потеряла за время войны 4,8 млн рабочих мест или примерно треть от общего объема рынка, если война затянется на полгода, потери вырастут до 7 миллионов. Если же в течение 2-3 месяцев война прекратится, удастся восстановить 3,8 млн рабочих мест, но в любом случае встанет вопрос восстановления экономики", — говорит эксперт.

По словам собеседника "Телеграфа" уже к осени перед государством встанет вопрос восстановления жилого фонда и объектов критической инфраструктуры, необходимой для проведения отопительного сезона. На все это в первую очередь и потребуются средства, которых у Украины нет.

"Можно мечтать о каких-то репарациях от россии (на что они не пойдут) или компенсации за счет арестованных российских активов (на что потребуется время и механизм — например, решение Международного трибунала в Гааге). Пока этого не будет, нам придется жить на средства международных доноров, которые наверняка придется отдавать в будущем, если мы говорим о кредитах", — резюмирует Олег Педзин.

Не стоит бояться инфляции и печатного станка

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, экономическая политика государства в военное время в Украине сегодня максимально далеко от эффективной схемы, успешно поведенной в Израиле и Южной Корее.

"Налоговая политика от государства сегодня скорее приносит вред, чем пользу. Предложение ввести 3% военный сбор на зарплату, в условиях роста безработицы, может повлечь ее тенизацию. Введенный налог в 2% с оборота играет скорее на пользу импортеров, а отмена акциза на топливо – на пользу импортеров топлива. Все это только снижает поступления в бюджет. В итоге министр финансов Сергей Марченко говорит, что надо сокращать расходы, увеличивать налоги и проводить неясную национализацию. Словом, делается все с точностью до наоборот тому, что необходимо", — считает наш собеседник.

По мнению эксперта, прежде всего необходимо напротив, нарастить государственные расходы – увеличивать социальные выплаты, а не урезать, наращивать расходы государства на оборонный заказ, для чего привлекать малый и средний бизнес.

"Государство боится инфляции и потому предлагает сокращать расходы, вместо того чтобы включать печатный станок. Но инфляция в военное время явление неминуемое – она будет в любом случае из-за роста расходов на перевозку, утрату рабочей силы и прочего, что вызвано войной. Пока будет идти война – будет инфляция. И тут для государства есть два пути", — считает эксперт.

По первому пути, как говорит Алексей Кущ, государство и пытается пойти теперь – попытаться бороться с инфляцией, максимально ограничив денежную массу, сократив государственные расходы и увеличив налоги. Но первопричина инфляции — война, никуда не денется, и потому борьба с ней финансовыми инструментами мирного времени бессмысленна.

"У нас все равно будет инфляция и рост цен по году в 15-20%, но если мы грубо говоря напечатаем деньги, мы сможем выдать их пенсионерам, безработным, организовать какие-то трудовые работы. Все эти деньги люди начнут тратить, мы создадим внутренний потребительский рынок, на который предприятия смогут продавать свои товары, выплачивать зарплату рабочим и платить налоги в бюджет. Да, таким образом мы получим рост цен скажем в 25-30%, но экономика будет работать, будет работа и зарплата у людей, налоги у бюджета", — говорит Алексей Кущ.

В целом по словам нашего собеседника, если государство будет максимально ужиматься в собственных расходах и увеличивать налоги, Украину может потерять до 30% ВВП. Если же оно не будет опасаться инфляции и включения "печатного станка" потери ограничатся 10-15% ВВП.

Бизнес в свою очередь сильно недоволен экономической политикой государства в условиях войны и просят президента Владимира Зеленского просьбой уволить Даниила Гетманцева с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Также на днях планируется встреча курпного бизнеса с топ-функционерами Офиса президента.

Из-за военных действий и российской агрессии против Украины в текущем году урожай зерна может оказаться на 35% ниже чем в прошлом году, что повлечет за собой потерю в 15 миллиардов долларов от экспорта и рост цен на продукты на 30-40%. При этом многие страны традиционно зависевшие от украинского зерна могут и вовсе оказаться на грани голода.