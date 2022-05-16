Бизнес требует снять Гетманцева: чем они недовольны и как отреагировал сам глава финансового комитета

По мнению бизнесменов, Гетманцев блокирует процесс восстановления экономики в Украине

Представители бизнеса обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Даниила Гетманцева с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Бизнесмены жалуются, что их не устраивает подход Гетманцева к работе, на что глава комитета ответил приглашением на личную встречу.

Как сообщило в понедельник, 16 мая, издание Цензор.НЕТ, обращение к Зеленскому подписали руководители государственных предприятий, в частности, "Новой почты", "Смарт Холдинга", "Укртранса" и ряд бизнес-союзов.

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Представители бизнеса просят уволить Гетманцева

Главная претензия представителей бизнеса к Даниилу Гетманцеву — подход к работе, который назвали "регрессивным и популистским", а главу комитета "последовательным противником экономической свободы".

Кроме того, бизнесмены отметили, что последние заявления Гетманцева по поводу повышения налогов послужили поводом для того, что представители украинского бизнеса отказались от инвестиционных проектов и переносят их в Европу.

"Господин Гетманцев является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод. Действия господина Гетманцева на должности председателя Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации", — говорится в обращении предпринимателей.

В связи с вышеуказанным, представители малого, среднего и крупного бизнеса просят Зеленского уволить главу "финансового" комитета Верховной Рады. Ведь без этого, по их мнению, не начнется процесс восстановления экономики.

Реакция Гетманцева

В свою очередь Даниил Гетманцев заявил, что это обращение бизнесменов к президенту является проявлением демократии и он с интересом с ним ознакомился.

При этом глава комитета ВР отметил, что он не разделяет таких оценок и обвинений по отношению к нему со стороны бизнесменов.

"Я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов — это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжелый. Но компромисс, который необходимо достигать без взаимных обвинений, скандалов и переходов на личности. По крайней мере, мне приятно, что за почти три года даже самые большие оппоненты не могут обвинить меня в коррупционных деяниях. Наверное, впервые такое невозможно на моей должности", — написал Гетманцев.

Он призвал бизнесменов к диалогу и пригласил на встречу в Комитете, чтобы дать им возможность донести лично все замечания и идеи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Даниил Гетманцев настаивает на отмене "нулевой растаможки" автомобилей во время войны. Глава "финансового" комитета уверен, что законопроект об отмене бесплатного растаможивания "евроблях" вступит в силу до конца мая.