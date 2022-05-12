Времени становится все меньше: Гетманцев рассказал, когда "нулевую" растаможку авто отменят

У желающих купить "евробляху" и растаможить ее без уплаты пошлины, акциза и НДС осталось не так много времени

В Украине уже готовятся к тому, чтобы отменить "нулевую" растаможку автомобилей из Европы. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду, а проголосовать за него должны в конце мая.

Именно такую дату рассмотрения законопроекта №7311 озвучил глава "финансового" комитета ВР Данило Гетманцев в комментарии Forbes.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Я буду настаивать на том, чтобы закон был принят в ближайшее время. Сейчас по закону ведутся разные дискуссии. Например, по евробляхам. Отменить налоги проще, чем их восстанавливать", — заявил Гетманцев.

Глава "финансового" комитета уверен, что законопроект об отмене бесплатного растаможивания "евроблях" вступит в силу до конца мая.

Гетманцев отметил, что за это время бизнес может перестроить свои процессы для нормального функционирования.

Прокомментировал нардеп также отмену пошлин и НДС на импорт, за которые Верховная Рада проголосовала 24 марта.

"В марте была реальная угроза дефицита продуктов народного потребления. В стране мог начаться голод, поэтому было принято такое решение. Сейчас мы перезапустили экономику. Мы обеспечиваем себя сами. И льготы по импорту вредят нашему товаропроизводителю, поскольку импортный товар получается дешевле, чем производимый в Украине. Это решение следует отменить", — объясняет инициативу чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.